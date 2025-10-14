GP Stati Uniti 2025, Austin: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP degli Stati Uniti 2025, sul circuito di Austin: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 entra nella parte decisiva della stagione e lo fa ad Austin, in Texas, per il GP degli Stati Uniti d'America, round 19 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul Circuit of the Americas.

Risultati GP Stati Uniti 2025

Domenica 19 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 18 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 18 ottobre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 17 ottobre, ore 23.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 17 ottobre, ore 19.30

Lando Norris è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del weekend del GP degli Stati Uniti ad Austin. Alle sue spalle, a sorpresa, la Sauber di Nico Hulkenberg, con Oscar Piastri terzo. Indietro la Ferrari con Lewis Hamilton 8° e Charles Leclerc ultimo a causa di un problema al cambio.

F1 Austin, la classifica delle FP1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.294 23 2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +0.255 24 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.279 26 4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.345 23 5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.354 26 6 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.626 27 7 George Russell Mercedes +0.637 27 8 Lewis Hamilton Ferrari +0.671 25 9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.861 25 10 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.039 27 11 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.074 26 12 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.184 24 13 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.237 24 14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.316 23 15 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.325 25 16 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.359 25 17 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.371 24 18 Kimi Antonelli Mercedes +1.443 27 19 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.580 9 20 Charles Leclerc Ferrari +2.786 18

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuit of the Americas di Austin dove si disputa il GP degli Stati Uniti, round 19 della stagione 2025 di Formula 1.

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/10/2025