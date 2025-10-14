F1 2025

GP Stati Uniti 2025, Austin: risultati prove libere

Avatar di Alessio Ricci, il 17/10/25

3 ore fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Austin

Risultati e classifiche del GP degli Stati Uniti 2025, sul circuito di Austin: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
La Formula 1 entra nella parte decisiva della stagione e lo fa ad Austin, in Texas, per il GP degli Stati Uniti d'America, round 19 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul Circuit of the Americas.  

Risultati GP Stati Uniti 2025

GP Stati Uniti 2025, ordine di arrivo

Domenica 19 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Stati Uniti 2025, griglia di partenza

GP Stati Uniti 2025, risultati qualifiche

Sabato 18 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Stati Uniti 2025, risultati gara sprint

Sabato 18 ottobre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Stati Uniti 2025, griglia di partenza gara sprint

GP Stati Uniti 2025, risultati qualifiche sprint

Venerdì 17 ottobre, ore 23.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Stati Uniti 2025, risultati PL1 / FP1

Venerdì 17 ottobre, ore 19.30

Lando Norris è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del weekend del GP degli Stati Uniti ad Austin. Alle sue spalle, a sorpresa, la Sauber di Nico Hulkenberg, con Oscar Piastri terzo. Indietro la Ferrari con Lewis Hamilton 8° e Charles Leclerc ultimo a causa di un problema al cambio. 

F1 Austin, la classifica delle FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.294 23
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +0.255 24
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.279 26
4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.345 23
5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.354 26
6 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.626 27
7 George Russell Mercedes +0.637 27
8 Lewis Hamilton Ferrari +0.671 25
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.861 25
10 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.039 27
11 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.074 26
12 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.184 24
13 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.237 24
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.316 23
15 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.325 25
16 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.359 25
17 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.371 24
18 Kimi Antonelli Mercedes +1.443 27
19 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.580 9
20 Charles Leclerc Ferrari +2.786 18

GP Stati Uniti 2025, gli orari tv

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuit of the Americas di Austin dove si disputa il GP degli Stati Uniti, round 19 della stagione 2025 di Formula 1. 

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/10/2025
GP Stati Uniti 2025