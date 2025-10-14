GP Stati Uniti 2025, Austin: risultati prove libere

La Formula 1 entra nella parte decisiva della stagione e lo fa ad Austin, in Texas, per il GP degli Stati Uniti d'America, round 19 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul Circuit of the Americas.
Risultati GP Stati Uniti 2025
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Stati Uniti 2025, ordine di arrivo
Domenica 19 ottobre, ore 21.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Stati Uniti 2025, griglia di partenza
GP Stati Uniti 2025, risultati qualifiche
Sabato 18 ottobre, ore 23.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Stati Uniti 2025, risultati gara sprint
Sabato 18 ottobre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Stati Uniti 2025, griglia di partenza gara sprint
GP Stati Uniti 2025, risultati qualifiche sprint
Venerdì 17 ottobre, ore 23.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Stati Uniti 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 17 ottobre, ore 19.30
Lando Norris è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del weekend del GP degli Stati Uniti ad Austin. Alle sue spalle, a sorpresa, la Sauber di Nico Hulkenberg, con Oscar Piastri terzo. Indietro la Ferrari con Lewis Hamilton 8° e Charles Leclerc ultimo a causa di un problema al cambio.
F1 Austin, la classifica delle FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:33.294
|23
|2
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.255
|24
|3
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.279
|26
|4
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+0.345
|23
|5
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.354
|26
|6
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.626
|27
|7
|George Russell
|Mercedes
|+0.637
|27
|8
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.671
|25
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.861
|25
|10
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.039
|27
|11
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.074
|26
|12
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.184
|24
|13
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.237
|24
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+1.316
|23
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.325
|25
|16
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.359
|25
|17
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+1.371
|24
|18
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+1.443
|27
|19
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.580
|9
|20
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+2.786
|18
GP Stati Uniti 2025, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Circuit of the Americas di Austin dove si disputa il GP degli Stati Uniti, round 19 della stagione 2025 di Formula 1.