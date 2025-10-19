F1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen domina e riapre il mondiale, Leclerc 3° con la Ferrari

Max Verstappen completa il suo fine settimana da sogno conquistando anche la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di Formula 1. Dopo aver firmato le due pole position e trionfato nella Sprint Race del sabato, l’olandese della Red Bull ha dominato anche la gara di Austin, chiudendo un weekend impeccabile che lo rilancia in piena corsa per il titolo mondiale. Con questa affermazione, il quattro volte campione del mondo riduce infatti a soli 40 punti il distacco dal leader della classifica, Oscar Piastri.

Verstappen torna ''Super Max''

Partito dalla pole position, Verstappen ha gestito il GP con autorità: ottimo lo scatto al via, perfetta la gestione del ritmo e delle gomme Soft, controllando il vantaggio su Lando Norris e Charles Leclerc senza mai andare realmente in difficoltà. Una prova di forza assoluta, coronata dalla terza vittoria nelle ultime quattro gare che conferma il momento di forma eccezionale della Red Bull.

Norris e Leclerc sul podio

Alle spalle del campione olandese, la battaglia è stata accesa fin dal via. Charles Leclerc è riuscito a superare Lando Norris nei primi metri grazie a un ottimo scatto con le gomme morbide, mantenendo la seconda posizione per gran parte della gara. L’inglese della McLaren, però, ha ribaltato la situazione nel finale, riprendendosi la piazza d’onore e accorciando a soli 14 punti il distacco dal compagno di squadra Piastri, soltanto quinto al traguardo dopo una gara sottotono.

Ferrari solida, Hamilton 4°

La Ferrari può comunque abbozzare un (seppur timido) sorriso: Leclerc torna sul podio con una prestazione grintosa e consistente, mentre Lewis Hamilton chiude quarto neppure troppo distante dal compagno di squadra, portando punti pesanti in chiave classifica Costruttori. Per il Cavallino, alla fine, quello di Austin è stato sì un weekend da terza forza in pista dietro a Red Bull e McLaren, ma comunque davanti ai grandi rivali della Mercedes, che occupano il secondo posto tra le squadre.

Gli altri piloti a punti e il calendario

Dietro i primi cinque, George Russell conclude sesto pur senza mai avere la chance di lottare con le altre squadre di vertice, davanti a un ottimo Yuki Tsunoda, mentre Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Fernando Alonso completano la top-10. Gara sfortunata per Andrea Kimi Antonelli, costretto a recuperare dopo un testacoda nei primi giri causato da un errore di valutazione da parte di Carlos Sainz (unico ritirato della corsa).

La Formula 1 torna in pista già nel prossimo weekend con il Gran Premio del Messico, in programma all’Autodromo Hermanos Rodriguez, dove Verstappen proverà a completare la rimonta Mondiale. Nell'attesa, trovate su MotorBox il dettaglio dei risultati del weekend sul Circuit of the Americas di Austin e le classifiche generali del campionato.

