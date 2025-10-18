F1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen in pole, Norris e Leclerc inseguono

Verstappen completa il suo sabato perfetto con la pole ad Austin, davanti a Norris e Leclerc. Staccato Piastri: è solo 6°

Sabato perfetto per Max Verstappen ad Austin. Dopo la vittoria nella Sprint Race, l’olandese della Red Bull conquista anche la pole position nella qualifica del GP degli Stati Uniti 2025 di Formula 1, consolidando così un weekend che fin qui lo vede vero dominatore.

Verstappen imprendibile anche in qualifica

Nonostante un errore di calcolo del muretto Red Bull, che gli ha impedito di provare un ultimo giro lanciato in Q3 transitando invece sotto la bandiera a scacchi, Verstappen aveva già fatto il vuoto con il suo primo tentativo. Nessuno è riuscito ad avvicinare il suo tempo, e l’olandese scatterà così davanti a tutti anche nella gara di domenica, forte di una fiducia ritrovata e di un ritmo gara che sembra promettente per sfidare i rivali e continuare a rosicchiare altri punti in classifica dopo gli 8 già guadagnati nella gara breve del sabato.

Norris e Leclerc completano la top-3

Alle spalle del tre volte campione del mondo, Lando Norris ottiene il secondo tempo, pronto a sfruttare ogni occasione per rosicchiare altri punti al leader Oscar Piastri, solo sesto dopo una qualifica sottotono forse ancora con la macchina non a posto dopo l'incidente al via della Sprint Race. Charles Leclerc porta invece la Ferrari in terza posizione, con un giro perfetto nel finale (nel primo tentativo era infatti andato in testacoda) che lo rilancia in zona podio dopo una prima parte di fine settimana complicata. L'altra Rossa, quella di Lewis Hamilton è invece al quinto posto.

Mercedes e giovani protagonisti in Q3

George Russell con la Mercedes che prova a inserirsi nella lotta pur sembrando prestazionalmente lontana dalle condizioni in cui l'avevamo vista a Singapore, completa la top-5 con il quarto tempo. In quarta fila troviamo Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, mentre Carlos Sainz e Fernando Alonso chiudono la top-10 con una quinta fila tutta spagnola.

Da segnalare l’incidente di Isack Hadjar, che ha distrutto la sua Racing Bulls in avvio di Q1 perdendo il controllo della macchina ad alta velocità nel serpentone di curve del primo settore: il francese partirà dal fondo della griglia.

Il programma del GP ad Austin: la gara alle 21.00 di domenica

Il programma del weekend di Austin prosegue nella giornata di domenica 19 ottobre, con il momento clou di tutto il fine settimana texano e cioè il 19esimo Gran Premio del Mondiale 2025 di F1, previsto per le 21:00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul Circuit of the Americas di Austin e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 19/10/2025