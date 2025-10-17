F1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen batte le McLaren ed è in pole nella Sprint, Ferrari male

Max Verstappen apre il weekend del GP degli Stati Uniti 2025 di Formula 1 sulla pista di Austin nel segno della fiducia e della determinazione. L’olandese della Red Bull si prende la pole position nella Qualifica Sprint davanti alle due McLaren, confermando la volontà di riaprire la corsa al titolo.

Verstappen imprendibile, Norris batte Piastri

Il campione del mondo in carica è stato il più veloce nella SQ3, precedendo Lando Norris e Oscar Piastri. Se l’inglese può sorridere per aver vinto il duello interno in McLaren dopo la “tirata d’orecchie” ricevuta dal team in seguito al contatto al via nello scorso GP di Singapore, l’australiano esce invece come il vero sconfitto di giornata, apparso meno incisivo nei momenti decisivi e con un ritardo di tre decimi dal compagno di box.

Hulkenberg sorprende, Mercedes giù di tono

A far notizia è anche la prestazione di Nico Hulkenberg, che conferma quanto di buono fatto vedere nelle FP1 del mattino texano centrando uno splendido quarto posto in griglia con la ''piccola'' Sauber, risollevandosi così dopo un periodo di appannamento.

Delude invece la Mercedes: George Russell, vincitore a Singapore, non è andato oltre il quinto posto, mentre Andrea Kimi Antonelli è rimasto fuori in SQ2, undicesimo per pochi millesimi. In terza fila ci sarà anche Fernando Alonso, sesto, seguito da Carlos Sainz con una Williams che si conferma in discreta forma.

Ferrari sempre più in crisi

Giornata da dimenticare per la Ferrari, che continua a faticare nel trovare competitività. Lewis Hamilton è solo ottavo, riuscendo a malapena a precedere Alex Albon, mentre Charles Leclerc, alle prese con problemi al cambio nelle FP1, si ferma al decimo posto. Un avvio amaro in Texas per la scuderia di Maranello, che appare sempre più spenta e distante dai vertici: continuando così - e sarà comunque difficile invertire la rotta, vista l'assenza di novità tecniche con gli ingegneri ormai concentrati sulla macchina del prossimo anno, il finale di stagione rischia di essere una lenta agonia.

Il programma del GP ad Austin: alle 19.00 di sabato la gara sprint

Il programma del weekend di Austin prosegue nella giornata di sabato 18 ottobre, con la gara sprint in programma alle 19.00 italiane e con le qualifiche previste per le 23:00.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul Circuit of the Americas di Austin e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 18/10/2025