F1 Sprint Race show ad Austin: vince Verstappen, patatrac McLaren fuori al via

Max Verstappen vince la sprint race e recupera 8 punti in classifica alle due McLaren, fuori gara per incidente al via

Colpo di scena clamoroso ad Austin: la Sprint del GP degli Stati Uniti 2025 si decide già al via, con Lando Norris e Oscar Piastri eliminati in un incidente che coinvolge anche Nico Hulkenberg in curva-1. A trionfare è Max Verstappen, che approfitta del disastro McLaren per riaprire il Mondiale e avvicinarsi sensibilmente ai due rivali color papaya.

Verstappen approfitta del caos e domina la Sprint

Scattato perfettamente dalla pole, Verstappen evita il contatto in curva-1 e da lì in poi controlla la gara fino alla bandiera a scacchi. Il campione del mondo in carica conquista così un successo importante che rilancia le sue ambizioni iridate, in una gara conclusa sotto il regime di Safety Car dopo l’incidente tra Esteban Ocon e Lance Stroll.

Russell e Sainz completano il podio

Dietro a Verstappen, George Russell conferma l’ottimo momento della Mercedes con un solido secondo posto, mentre Carlos Sainz riporta la Williams sul podio (seppur in una gara sprint) con una prestazione di grande concretezza. Lo spagnolo ha gestito bene le gomme e sfruttato le occasioni create dal caos iniziale, resistendo nel finale al ritorno delle Ferrari.

Ferrari lontane dal vertice

La Ferrari salva il sabato con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, in una Sprint regolare e senza particolari rischi. Unico momento di tensione la lotta tra i due piloti del Cavallino, innescata da un errore di Leclerc nello ''snake'' del primo settore che ha quindi dato la possibilità a Hamilton di attaccare per il quarto posto. La Rossa mostra un passo discreto ma resta distante dal livello dei migliori, pur raccogliendo punti preziosi in ottica costruttori.

Il programma del GP ad Austin: alle 23.00 di sabato le qualifiche

Il programma del weekend di Austin prosegue nella giornata di sabato 18 ottobre, con le qualifiche previste per le 23:00 italiane per decidere la griglia di partenza del GP vero e proprio, di scena alle 21.00 di domenica.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul Circuit of the Americas di Austin e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 18/10/2025