GP Olanda 2025, Zandvoort: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP OLANDA 2025
La Formula 1 torna finalmente in pista dopo la lunga pausa estiva e lo fa a Zandvoort per il GP d'Olanda che apre la seconda parte della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente che sorge sulla costa a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam.
RISULTATI GP OLANDA 2025
GP OLANDA 2025, ORDINE DI ARRIVO
Domenica 31 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP OLANDA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA
GP OLANDA 2025, RISULTATI QUALIFICHE
Sabato 30 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP OLANDA 2025, RISULTATI PL3 / FP3
Sabato 30 agosto, ore 11.30
GP OLANDA 2025, RISULTATI PL2 / FP2
Venerdì 29 agosto, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Dopo il miglior tempo nelle libere 1, anche nel turno pomeridiano - con la pista rimasta asciutta nonostante le previsioni di pioggia battente - è Lando Norris il più veloce. Alle sue spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso, con Oscar Piastri terzo a poco meno di un decimo dal compagno e rivale per il titolo.
Le Ferrari risalgono il gruppo: Lewis Hamilton è sesto, Charles Leclerc 8°, ma comunque piuttosto staccati dalla vetta. Tre le bandiere rosse: due per gli incidenti di Lance Stroll e Alex Albon, una causata dai problemi tecnici di Isack Hadjar.
F1 Zandvoort, la classifica delle FP2
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:09.890
|28
|2
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+0.087
|20
|3
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.089
|29
|4
|George Russell
|Mercedes
|+0.384
|25
|5
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.588
|23
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|+0.848
|22
|7
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.905
|26
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.944
|23
|9
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.067
|26
|10
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+1.190
|25
|11
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.223
|26
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+1.295
|21
|13
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.430
|25
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.449
|25
|15
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.471
|23
|16
|Carlos Sainz
|Ferrari
|+1.792
|30
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+1.866
|16
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+2.085
|7
|19
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+2.232
|28
|20
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|No tempo
|1
GP OLANDA 2025, RISULTATI PL1 / FP1
Venerdì 29 agosto, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris e Oscar Piastri sono i più veloci, con ampio margine, già nella prima sessione di prove libere del weekend del GP d'Olanda F1 2025 a Zandvoort. Mentre inizia bene il weekend l'Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso in terza e quarta posizione, lo stesso non può dirsi per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rispettivamente 14° e 15°, a 1.6 di gap dalla vetta. Ultimo Kimi Antonelli, ko dopo essere finito nella sabbia a inizio sessione.
F1 Zandvoort, la classifica delle FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:10.278
|35
|2
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.292
|32
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+0.501
|25
|4
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+0.563
|25
|5
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.893
|33
|6
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.940
|24
|7
|George Russell
|Mercedes
|+1.108
|29
|8
|Carlos Sainz
|Ferrari
|+1.180
|33
|9
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.231
|30
|10
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+1.335
|30
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.475
|29
|12
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.494
|30
|13
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+1.597
|30
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+1.673
|32
|15
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|+1.682
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.848
|24
|17
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.866
|29
|18
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.998
|27
|19
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.286
|30
|20
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+3.997
|6
GP OLANDA 2025, GLI ORARI TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Zandvoort dove si disputa il GP d'Olanda, round 15 della stagione 2025 di Formula 1.