GP Olanda 2025, Zandvoort: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP OLANDA 2025

La Formula 1 torna finalmente in pista dopo la lunga pausa estiva e lo fa a Zandvoort per il GP d'Olanda che apre la seconda parte della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente che sorge sulla costa a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam.

RISULTATI GP OLANDA 2025

Domenica 31 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 30 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 30 agosto, ore 11.30

Venerdì 29 agosto, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Dopo il miglior tempo nelle libere 1, anche nel turno pomeridiano - con la pista rimasta asciutta nonostante le previsioni di pioggia battente - è Lando Norris il più veloce. Alle sue spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso, con Oscar Piastri terzo a poco meno di un decimo dal compagno e rivale per il titolo.

Le Ferrari risalgono il gruppo: Lewis Hamilton è sesto, Charles Leclerc 8°, ma comunque piuttosto staccati dalla vetta. Tre le bandiere rosse: due per gli incidenti di Lance Stroll e Alex Albon, una causata dai problemi tecnici di Isack Hadjar.

F1 Zandvoort, la classifica delle FP2

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.890 28 2 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.087 20 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.089 29 4 George Russell Mercedes +0.384 25 5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.588 23 6 Lewis Hamilton Mercedes +0.848 22 7 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.905 26 8 Charles Leclerc Ferrari +0.944 23 9 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.067 26 10 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.190 25 11 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.223 26 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.295 21 13 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.430 25 14 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.449 25 15 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.471 23 16 Carlos Sainz Ferrari +1.792 30 17 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.866 16 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +2.085 7 19 Pierre Gasly Alpine-Renault +2.232 28 20 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT No tempo 1

Venerdì 29 agosto, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Lando Norris e Oscar Piastri sono i più veloci, con ampio margine, già nella prima sessione di prove libere del weekend del GP d'Olanda F1 2025 a Zandvoort. Mentre inizia bene il weekend l'Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso in terza e quarta posizione, lo stesso non può dirsi per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rispettivamente 14° e 15°, a 1.6 di gap dalla vetta. Ultimo Kimi Antonelli, ko dopo essere finito nella sabbia a inizio sessione.

F1 Zandvoort, la classifica delle FP1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:10.278 35 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.292 32 3 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.501 25 4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.563 25 5 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.893 33 6 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.940 24 7 George Russell Mercedes +1.108 29 8 Carlos Sainz Ferrari +1.180 33 9 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.231 30 10 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.335 30 11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.475 29 12 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +1.494 30 13 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.597 30 14 Charles Leclerc Ferrari +1.673 32 15 Lewis Hamilton Mercedes +1.682 28 16 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.848 24 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.866 29 18 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.998 27 19 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.286 30 20 Kimi Antonelli Mercedes +3.997 6

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Zandvoort dove si disputa il GP d'Olanda, round 15 della stagione 2025 di Formula 1.

Pubblicato da Alessio Ricci, 29/08/2025