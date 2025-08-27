F1 2025

GP Olanda 2025, Zandvoort: risultati prove libere

Avatar di Alessio Ricci, il 29/08/25

1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Zandvoort

Risultati e classifiche del GP d'Olanda 2025, sul circuito di Zandvoort: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP OLANDA 2025, composto da 3 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP OLANDA 2025 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

F1, I RISULTATI DEL GP OLANDA 2025

La Formula 1 torna finalmente in pista dopo la lunga pausa estiva e lo fa a Zandvoort per il GP d'Olanda che apre la seconda parte della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente che sorge sulla costa a pochi chilometri dalla capitale Amsterdam.

RISULTATI GP OLANDA 2025

GP OLANDA 2025, ORDINE DI ARRIVO

Domenica 31 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP OLANDA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA

GP OLANDA 2025, RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 30 agosto, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP OLANDA 2025, RISULTATI PL3 / FP3

Sabato 30 agosto, ore 11.30

GP OLANDA 2025, RISULTATI PL2 / FP2

Venerdì 29 agosto, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Dopo il miglior tempo nelle libere 1, anche nel turno pomeridiano - con la pista rimasta asciutta nonostante le previsioni di pioggia battente - è Lando Norris il più veloce. Alle sue spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso, con Oscar Piastri terzo a poco meno di un decimo dal compagno e rivale per il titolo.

Le Ferrari risalgono il gruppo: Lewis Hamilton è sesto, Charles Leclerc 8°, ma comunque piuttosto staccati dalla vetta. Tre le bandiere rosse: due per gli incidenti di Lance Stroll e Alex Albon, una causata dai problemi tecnici di Isack Hadjar.

F1 Zandvoort, la classifica delle FP2

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.890 28
2 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.087 20
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.089 29
4 George Russell Mercedes +0.384 25
5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.588 23
6 Lewis Hamilton Mercedes +0.848 22
7 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.905 26
8 Charles Leclerc Ferrari +0.944 23
9 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.067 26
10 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.190 25
11 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.223 26
12 Kimi Antonelli Mercedes +1.295 21
13 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.430 25
14 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.449 25
15 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.471 23
16 Carlos Sainz Ferrari +1.792 30
17 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.866 16
18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +2.085 7
19 Pierre Gasly Alpine-Renault +2.232 28
20 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT No tempo 1

GP OLANDA 2025, RISULTATI PL1 / FP1

Venerdì 29 agosto, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Lando Norris e Oscar Piastri sono i più veloci, con ampio margine, già nella prima sessione di prove libere del weekend del GP d'Olanda F1 2025 a Zandvoort. Mentre inizia bene il weekend l'Aston Martin con Lance Stroll e Fernando Alonso in terza e quarta posizione, lo stesso non può dirsi per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rispettivamente 14° e 15°, a 1.6 di gap dalla vetta. Ultimo Kimi Antonelli, ko dopo essere finito nella sabbia a inizio sessione. 

F1 Zandvoort, la classifica delle FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:10.278 35
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.292 32
3 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.501 25
4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.563 25
5 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.893 33
6 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.940 24
7 George Russell Mercedes +1.108 29
8 Carlos Sainz Ferrari +1.180 33
9 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.231 30
10 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.335 30
11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.475 29
12 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +1.494 30
13 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.597 30
14 Charles Leclerc Ferrari +1.673 32
15 Lewis Hamilton Mercedes +1.682 28
16 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.848 24
17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.866 29
18 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.998 27
19 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.286 30
20 Kimi Antonelli Mercedes +3.997 6

GP OLANDA 2025, GLI ORARI TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Zandvoort dove si disputa il GP d'Olanda, round 15 della stagione 2025 di Formula 1. 

VEDI ANCHE
F1 GP Olanda 2025: orari tv, meteo, circuito. I dettagli
F1 GP Olanda 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Zandvoort
F1 2025: classifica mondiale Piloti e Costruttori
Formula 1 2025: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori
F1, il calendario e gli orari tv del mondiale 2025
Calendario Formula 1 2025: date, orari tv e circuiti
Pubblicato da Alessio Ricci, 29/08/2025
Tags
tempiferrarimercedesgaraclassificasainzaston martinformula 1red bullmclarenprove liberealonsonorrisrisultatilawsonf1qualificheHamiltonverstappenleclercRussellGP OlandaGriglia di partenzapiastri2025Zandvoort F1ordine di arrivoantonelliKimi Antonelli
GP Olanda 2025