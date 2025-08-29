F1, GP Olanda 2025: Norris leader anche in FP2, Alonso 2°. Ferrari così così, Stroll a muro

F1 GP Olanda 2025, FP2: Norris precede Alonso e Piastri, Ferrari staccate, incidente per Stroll e Albon. Il resoconto

LE PROVE LIBERE 2 DEL GP OLANDA A ZANDVOORT

Giornata positiva per Lando Norris a Zandvoort: dopo il miglior tempo al mattino, il pilota McLaren si è ripetuto anche nelle prove libere 2 del GP d’Olanda 2025 di Formula 1, fermando il cronometro sul tempo di 1:09.980. Alle sue spalle Fernando Alonso e Oscar Piastri, racchiusi in meno di un decimo dal leader.

NORRIS CONFERMA IL PRIMATO

Il britannico ha confermato l’ottimo stato di forma già mostrato in FP1, precedendo nuovamente tutti. La McLaren ribadisce l'impressione generale di essere una macchina solida, veloce e costante, con Norris e Piastri regolarmente al vertice della classifica dei tempi.

Il più vicino al leader è stato però Fernando Alonso, competitivo su una Aston Martin che continua a sorprendere e che cresce gara dopo gara in seguito al debutto degli ultimi aggiornamenti tecnici. Lo spagnolo, pur difficilmente candidato a un posto nella top-5 in gara, potrebbe sfruttare le peculiarità di un tracciato stretto e tecnico come Zandvoort per portare a casa un risultato notevole.

RUSSELL E VERSTAPPEN INSEGUONO

Dietro al trio di testa si sono piazzati George Russell e Max Verstappen, rispettivamente a poco meno di quattro e sei decimi dal tempo di Norris. Il campione del mondo non ha brillato davanti al pubblico di casa, ma resta atteso protagonista nel prosieguo del weekend.

FERRARI ANCORA IN DIFFICOLTÀ

La Ferrari continua invece a faticare sul circuito olandese: Lewis Hamilton ha chiuso sesto davanti a Charles Leclerc, ma entrambi hanno accusato distacchi pesanti: otto decimi per il britannico, nove per il monegasco. Da segnalare anche un testacoda (il secondo della giornata) in curva-8 da parte del sette volte campione del mondo, ripartito comunque senza danni sulla sua SF-25.

Tra le Rosse si è inserito Yuki Tsunoda, mentre in top-10 hanno trovato spazio anche Franco Colapinto e Nico Hülkenberg.

STROLL E ALBON, QUANTI INCIDENTI!

Le FP2 sono state caratterizzate da due bandiere rosse e da una Virtual Safety Car, con delle interruzioni piuttosto lunghe che hanno spezzato il ritmo dei team e dei piloti, che peraltro hanno sempre girato numerosi in pista aspettando l'arrivo della pioggia che poi comunque ha risparmiato il circuito olandese.

A causare la prima sospensione è stato Lance Stroll, protagonista di un incidente piuttosto spettacolare e con danni piuttosto ingenti alla sopraelevata di curva-3. Nessuna conseguenza fisica per il canadese, che però ha dovuto abbandonare a bordo pista una macchina sostanzialmente distrutta. Poco dopo, la seconda interruzione è stata causata dal lungo in curva-1 di Alexander Albon, che ha appoggiato l'ala anteriore della sua Williams sulle barriere e poi è rimasto bloccato sulla sabbia senza riuscire a riprendere la via del circuito.

Sessione complicata anche per Isack Hadjar, fermato da un problema tecnico dopo appena un giro e per questo rimasto senza un giro cronometrato.

Più regolare invece la prova di Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso in dodicesima posizione dopo il ko anticipato del mattino.

F1, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il programma del weekend del GP Olanda proseguirà domani, sabato 30 agosto, con le prove libere 3 in programma alle ore 11:30 e con le qualifiche previste per le 15.00 e che saranno decisive per la griglia di partenza della gara di domenica (sempre alle 15.00).

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Zandvoort e le classifiche generali del campionato.

