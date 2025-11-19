GP Las Vegas 2025: risultati prove libere

Il campionato 2025 di Formula 1 entra nella tripletta di gare conclusive e lo fa a Las Vegas per il GP in notturna sul tracciato cittadino che si snoda intorno alla mitica Strip. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del round numero 22 della stagione.
Risultati GP Las Vegas 2025
GP Las Vegas 2025, ordine di arrivo
Domenica 23 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Las Vegas 2025, griglia di partenza
GP Las Vegas 2025, risultati qualifiche
Sabato 22 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Las Vegas 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 22 novembre, ore 01.30
GP Las Vegas 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 21 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris segna il miglior tempo nella seconda sessione di prove a Las Vegas, in un turno di libere condizionato da un problema a un tombino che ha costretto la Fia a esporre precauzionalmente la bandiera rossa per evitare danni alle macchine. Secondo posto per Andrea Kimi Antonelli che si conferma su ottimi livelli, seguito da Charles Leclerc (fermato sul finale da un problema al cambio della sua Ferrari).
F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 2
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|—
|13
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.029
|18
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.161
|16
|4
|Nico Hülkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.277
|14
|5
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.291
|16
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.299
|16
|7
|George Russell
|Mercedes
|+0.435
|18
|8
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.465
|17
|9
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.503
|16
|10
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.525
|17
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+0.589
|15
|12
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+0.771
|18
|13
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.833
|16
|14
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.891
|12
|15
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.090
|16
|16
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.222
|18
|17
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.384
|17
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+1.410
|14
|19
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.626
|18
|20
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.897
|15
GP Las Vegas 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 21 novembre, ore 01.30
Charles Leclerc è il più rapido nelle FP1 del GP di Las Vegas, davanti ad Alex Albon e Yuki Tsunoda, con Max Verstappen al 4° posto. Un po' difficoltoso l'inizio di weekend per le due McLaren: Lando Norris è 6°, Oscar Piastri 8°, davanti alle due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli e alla seconda Ferrari di Lewis Hamilton.
F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 1
|Pos
|Pilota
|Team
|Tempo
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:34.802
|29
|2
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1:34.968
|+0.166
|23
|3
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|1:35.071
|+0.269
|27
|4
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|1:35.109
|+0.307
|24
|5
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1:35.179
|+0.377
|31
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:35.258
|+0.456
|25
|7
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|1:35.299
|+0.497
|30
|8
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:35.450
|+0.648
|27
|9
|George Russell
|Mercedes-Mercedes
|1:35.534
|+0.732
|25
|10
|Kimi Antonelli
|Mercedes-Mercedes
|1:35.538
|+0.736
|30
|11
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:35.561
|+0.759
|26
|12
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|1:35.589
|+0.787
|26
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|1:35.709
|+0.907
|28
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.746
|+0.944
|23
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.894
|+1.092
|25
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1:35.990
|+1.188
|28
|17
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1:36.123
|+1.321
|30
|18
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|1:36.170
|+1.368
|25
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|1:36.398
|+1.596
|25
|20
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|1:36.758
|+1.956
|28
GP Las Vegas 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino della Strip dove si disputa il GP di Las Vegas, round 22 della stagione 2025 di Formula 1.