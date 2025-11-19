GP Las Vegas 2025: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Las Vegas 2025, sul circuito della Strip: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

Il campionato 2025 di Formula 1 entra nella tripletta di gare conclusive e lo fa a Las Vegas per il GP in notturna sul tracciato cittadino che si snoda intorno alla mitica Strip. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del round numero 22 della stagione.

Risultati GP Las Vegas 2025

Domenica 23 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 22 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 22 novembre, ore 01.30

Venerdì 21 novembre, ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Lando Norris segna il miglior tempo nella seconda sessione di prove a Las Vegas, in un turno di libere condizionato da un problema a un tombino che ha costretto la Fia a esporre precauzionalmente la bandiera rossa per evitare danni alle macchine. Secondo posto per Andrea Kimi Antonelli che si conferma su ottimi livelli, seguito da Charles Leclerc (fermato sul finale da un problema al cambio della sua Ferrari).

F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 2

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes — 13 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.029 18 3 Charles Leclerc Ferrari +0.161 16 4 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari +0.277 14 5 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.291 16 6 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +0.299 16 7 George Russell Mercedes +0.435 18 8 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.465 17 9 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.503 16 10 Lewis Hamilton Ferrari +0.525 17 11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.589 15 12 Pierre Gasly Alpine-Renault +0.771 18 13 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.833 16 14 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.891 12 15 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.090 16 16 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.222 18 17 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.384 17 18 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +1.410 14 19 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.626 18 20 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.897 15

Venerdì 21 novembre, ore 01.30

Charles Leclerc è il più rapido nelle FP1 del GP di Las Vegas, davanti ad Alex Albon e Yuki Tsunoda, con Max Verstappen al 4° posto. Un po' difficoltoso l'inizio di weekend per le due McLaren: Lando Norris è 6°, Oscar Piastri 8°, davanti alle due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli e alla seconda Ferrari di Lewis Hamilton.

F1 Las Vegas, la classifica delle prove libere 1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.802 29 2 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:34.968 +0.166 23 3 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT 1:35.071 +0.269 27 4 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:35.109 +0.307 24 5 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:35.179 +0.377 31 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:35.258 +0.456 25 7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:35.299 +0.497 30 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:35.450 +0.648 27 9 George Russell Mercedes-Mercedes 1:35.534 +0.732 25 10 Kimi Antonelli Mercedes-Mercedes 1:35.538 +0.736 30 11 Lewis Hamilton Ferrari 1:35.561 +0.759 26 12 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:35.589 +0.787 26 13 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 1:35.709 +0.907 28 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:35.746 +0.944 23 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:35.894 +1.092 25 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:35.990 +1.188 28 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:36.123 +1.321 30 18 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:36.170 +1.368 25 19 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:36.398 +1.596 25 20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:36.758 +1.956 28

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino della Strip dove si disputa il GP di Las Vegas, round 22 della stagione 2025 di Formula 1.

