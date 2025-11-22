F1 GP Las Vegas 2025, le pagelle dello Strip Circuit

Le pagelle di MotorBox del GP di Las Vegas 2025 F1 sullo Strip Circuit: Verstappen cinico, Norris sbaglia e ripara, Russell concreto, Piastri spento. E che Antonelli!

LE PAGELLE DEL GP DI LAS VEGAS DI F1 2025

Max Verstappen trionfa nel GP di Las Vegas senza strafare, sfruttando l'errore al via di Norris e mantenendo il solito irresistibile passo gara. Norris sbaglia ma rimedia alla grande e con la P2 mette un'ipoteca sul mondiale. Russell spento ma concreto, un super Antonelli rimonta da P17 a P5 guidando praticamente per tutta la gara con un treno di Hard (e venendo penalizzato per un impercettibile movimento in griglia). Piastri, spento anche lui, abdica nel mondiale. Gara gagliarda dei ferraristi Leclerc e Hamilton nella prima parte, ma poi plafonata nel finale. Grandi prove per Sainz, Hadjar e Hulkenberg, bocciati Tsuonda, Albon e Bortoleto.

Max Verstappen - Voto 9

Si decide tutto in curva 1: Norris lo chiude e sbaglia, lui lo passa e va al comando, posizione che non lascerà più fino alla fine, a suon di giri veloci pazzeschi. Non ce n'è ne per Russell, ne per Norris. Il solito fenomeno.

Lando Norris - Voto 7,5

Voto ''basso'' per l'errore in curva 1, ma il nuovo Lando è lucido, e nonostante le 2 posizioni perse, attende fine gara per ripassare quantomeno Russell senza rischi e cogliere 18 punti che hanno il sapore del titolo. Almeno fino alla squalifica che riapre di fatto i giochi...

George Russell - Voto 7

Dopo una buona partenza sale in seconda posizione approfittando dell'errore di Norris, dopodiché fa una gara regolare ma dopo il pit-stop non ha un buon ritmo e Norris lo passa e se ne va. Un podio senza impressionare.

Oscar Piastri - Voto 6

Speronato da Lawson al via, è fortunato a non subire danni. Si vendica ai box del sorpasso subito da Leclerc ma poi si infrange sul muro Antonelli. Ha l'auto migliore ma da tempo non la sfrutta: il titolo e forse pure il secondo posto si allontanano...

Andrea Kimi Antonelli - Voto 9

Solo la sfortuna non gli regala il podio: da 17° a 5°, mantiene vive le Hard per tutta la gara (pit al giro 2) e tiene dietro Piastri e Leclerc nel finale. I 5'' presi al via sono immeritati, ma poi la squalifica delle due McLaren aggiusta le cose.

Charles Leclerc - Voto 6,5

Il suo voto cala per il finale: troppo vicino a Piastri, rovina le gomme e scivola lontano al punto di perdere la P5. Per il resto buona la sua gara, condita da sorpassi e ritmo. Senza errori in qualifica era da podio anche lui.

Carlos Sainz - Voto 7,5

La Williams non ha il passo delle altre, ma lui non arriva lontano da Leclerc, rendendogli pure la vita difficile e facendogli perdere i decimi che gli costeranno la P4 su Piastri. Per lui, invece, P7 assolutamente positiva, che diventa infine P5.

Isack Hadjar - Voto 8

Alla fine parte come arriva, ottavo, ma la sua è stata una gara tutt'altro che monotona: dopo un gran avvio, che lo fa salire in P5, non può nulla contro il ritorno di Leclerc, Piastri e Russell. Gli altri però li tiene dietro.

Lewis Hamilton - Voto 6

Approfitta del caos al via per risalire da P20 a P12, poi tra sorpassi e strategia risale fino alla P5, ma dopo il pit stop, con le Medium si spegne, va lungo in curva 14 e non riesce a riavvicinare Hulkenberg restando dov'era.

I VOTI DEGLI ALTRI

Nico Hulkenberg - Voto 8

Altra gara da super esperto, porta la sua Sauber in P7 senza rischi, rimbalzando i flebili attacchi di Hamilton

Esteban Ocon - Voto 6,5

Al via approfitta del caos per cogliere due posizioni, poi cede solo a Hamilton e Antonelli, finendo in P9.

Oliver Bearman - Voto 7

Super partenza, da P14 a P7 nei primi giri, poi però sosta nel momento sbagliato e precipita in basso. Peccato, poi la FIA lo riporta in zona punti.

Fernando Alonso - Voto 6

Sempre gagliardo e tosto, ma con questa auto è inevitabilmente spuntato. Attendiamo la last-chance 2026

Yuki Tsunoda - Voto 5

Dopo il caos del via si ferma subito, poi piano piano recupera ma alla fine resta invischiato nei bassifondi.

Pierre Gasly - Voto 6

La giornata viene rovinata al via non per sua colpa, poi fa una gara lineare ma non può far meglio di così.

Liam Lawson - Voto 4

Manca il punto di frenata al via e va addosso a Piastri. Riparte ultimo e non fa meglio che penultimo.

Franco Colapinto - Voto 5

Gara calvario la sua, dalla P15, non sfrutta il caos del via e poi resta sempre nelle ultimissime posizioni.

Alex Albon - Voto 5

Dopo una discreta partenza tampona Hamilton (5'' di penalità), rovina l'ala e la sua gara. Si ritira nel finale.

Gabriel Bortoleto - Voto 3

Al primo giro manca il punto di frenata e investe Stroll, mettendo fine alla gara di entrambi dopo pochi metri.

Lance Stroll - Voto SV

Partiva dodicesimo e poteva fare una bella gara, invece viene buttato fuori pista dall'insensato Bortoleto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/11/2025