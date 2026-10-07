Xpeng G9L, ci siamo: il nuovo SUV debutta in Europa al Salone di Parigi

Al via del Salone di Parigi mancano davvero pochi giorni. Il 12 ottobre si apriranno le porte di questo importante appuntamento dedicato al mondo delle 4 ruote dove i costruttori cinesi intendono essere protagonisti. Ci sarà infatti anche Xpeng che approfitterà di questo palcoscenico per presentare in Europa il nuovo SUV Xpeng G9L.

Prodotto in Europa

Il SUV lo conosciamo già in quanto è stato lanciato in Cina da un po' di tempo. Per la strategia di crescita del marchio cinese sarà un modello molto importante. Inoltre, sarà la quarta Xpeng prodotta in Europa presso lo stabilimento Magna a Graz, in Austria.

Cosa sappiamo del SUV?

Le specifiche tecniche del SUV destinato al mercato europeo le scopriremo molto presto al Salone. Intanto ricapitoliamo quelle per il mercato cinese. Xpeng G9L misura 5.120 mm lunghezza x 1.999 larghezza x 1.795 mm altezza, con un passo che raggiunge i 3.100 mm. Stile minimalista e tanto tecnologia per l'abitacolo dove troviamo un sottile quadro strumenti digitale dietro al volante, mentre centralmente è collocato un ampio display per il sistema infotainment. Per i passeggeri posteriori c'è un maxi schermo da 21,4 pollici che permette di accedere ai contenuti dedicati all'intrattenimento.

Xpeng G9L

In Cina il SUV è proposto sia in versioni elettriche e sia range extender. Partiamo dalle prime. Il modello con singolo motore e trazione posteriore eroga 270 kW (367 CV). Con una carica completa della batteria LFP da 91,9 kWh, può percorrere fino a 702 km (CLTC). C'è poi il modello dual motor con trazione integrale. La potenza massima di sistema raggiunge quota 430 kW (585 CV). Batteria identica per una percorrenza fio a 660 km CLTC. È comunque disponibile anche una batteria più grande da 110 kWh per un'autonomia di 755 km.

Xpeng G9L con powertrain range extender può contare su di un doppio motore elettrico da 370 kW (503 CV), batteria da 63,3 kWh e un'autonomia in elettrico di 435 km sempre CLTC. Il range extender è un motore benzina turbo da 1,5 litri da 110 kW (150 CV) che permette di allungare la percorrenza fino a 1.602 km (CLTC).

Xpeng G9L

Le altre novità di Xpeng al Salone di Parigi

Al Salone francese, Xpeng porterà anche i modelli L03, P7+, G6, G9 e X9. Inoltre, la casa automobilistica metterà alla prova sul campo la propria tecnologia avanzata di assistenza alla guida NGP attraverso il SUV coupé L03, nell'ambito del programma ufficiale della manifestazione denominato Autonomous Lab. L'azienda cinese ha infatti aderito a questa prova su strada, offrendo al pubblico l'opportunità di testare in prima persona questa tecnologia in condizioni reali.

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