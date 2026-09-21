Xpeng G9L, il maxi SUV cinese arriva in Europa: debutto al Salone di Parigi

Xpeng G9L farà il suo debutto sul mercato globale in occasione del Salone di Parigi 2026 che prenderà il via il 12 ottobre. Si tratta di un maxi SUV che successivamente sarà venduto anche in Europa. La produzione si terrà all'interno dello stabilimento di Magna che si trova a Graz, in Austria, dove già si costruiscono altri modelli della casa automobilistica cinese. G9L è già stato lanciato sul mercato cinese ed è proposto sia con motorizzazioni elettriche e sia range extender.

Xpeng G9L: cosa sappiamo?

Il SUV presenta dimensioni importanti e infatti misura 5.120 mm lunghezza x 1.999 larghezza x 1.795 mm altezza, con un passo che raggiunge i 3.100 mm. Il suo design esterno adotta l'ultimo linguaggio stilistico della casa automobilistica. Troviamo quindi frontale chiuso, fari allungati dalle forme sottili, maniglie delle portiere a scomparsa, parafanghi posteriori pronunciati e grandi cerchi da 22 pollici. Tanto spazio per i bagagli dato che si parla di una capacità di ben 1.152 litri. Il SUV può contare pure sulle ruote posteriori sterzanti.

Xpeng G9L

Per quanto riguarda l'abitacolo, troviamo il classico stile minimalista di Xpeng. Ovviamente non manca la tecnologia C'è un sottile quadro strumenti digitale dietro al volante, mentre centralmente è collocato un ampio display per il sistema infotainment. Anche i passeggeri posteriori possono contare su di un display touch e sul tetto è collocato un maxi schermo da 21,4 pollici che permette a chi siede dietro di accedere ai contenuti legati all'intrattenimento. I sedili sono riscaldati, ventilati e con funzione massaggio. È presente un caricabatterie wireless per smartphone da 50 W e un tavolino pieghevole nel bracciolo posteriore.

I sedili posteriori si possono reclinare per garantire maggiore comfort durante i lunghi viaggi. C'è addirittura un vano refrigerato da 12,5 litri. Questo grande SUV è equipaggiato con tre chip Turing AI per una potenza di calcolo di 2.250 TOPS.

Motori

Per le precise specifiche dedicate al mercato europeo dovremo attendere ancora un po'. Comunque, in Cina, la versione elettrica è dotata di serie di un singolo motore elettrico sull'asse posteriore. La sua potenza massima è di 270 kW (367 CV), sufficiente per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Con una carica completa della batteria LFP da 91,9 kWh, può percorrere fino a 702 km (CLTC). C'è poi la dual motor con doppio motore e la trazione integrale. In questo caso, sull'asse anteriore troviamo un motore da 160 kW (218 CV). La potenza massima di sistema raggiunge così quota 430 kW (585 CV). Questa versione può percorrere fino a 660 km con una singola carica, grazie alla stessa batteria da 91,9 kWh. È disponibile anche una batteria più grande da 110 kWh per un'autonomia di 755 km.

Xpeng G9L

La versione range extender è dotata di serie di trazione integrale con doppio motore elettrico. La potenza massima combinata di questa versione è di 370 kW (503 CV). Accelera da 0 a 100 km/h in 4,95 secondi. Una batteria LFP da 63,3 kWh prodotta da CALB garantisce un'autonomia elettrica di 435 km secondo il ciclo CLTC. La G9L range extender adotta un motore a benzina turbo da 1,5 litri da 110 kW (150 CV) che funge da generatore. Grazie a un serbatoio da 60 litri, il SUV ha un'autonomia complessiva di 1.602 km (CLTC).

Prezzo

In Cina, il prezzo di listino della Xpeng G9L si aggira tra i 241.800 yuan e i 319.800 yuan (31.500 euro - 41.600 euro).

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