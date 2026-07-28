Per XPeng i costruttori che si limitano a produrre auto non sopravviveranno

XPeng si smarca da BYD e punta a diventare un'azienda di intelligenza artificiale: la G6 è già rivale della Model Y in Europa.

Il futuro dell'auto cinese, secondo XPeng, non si giocherà più soltanto sui listini o sul numero di modelli lanciati ogni anno (che è comunque già alto). Il costruttore di Guangzhou ha ribadito la propria visione spiegando che chi si limiterà a costruire automobili, senza diventare anche un'azienda di intelligenza artificiale, non sopravviverà alla prossima fase del mercato.

Non un'auto in più, ma un'azienda diversa

A parlare è stato Brian Wu, vicepresidente e presidente di XPeng, che ha paragonato l'attuale scenario dell'automotive a quello vissuto dagli smartphone nell'ultimo decennio. Un settore in cui la tecnologia ha selezionato pochi vincitori globali, lasciando indietro chi si è fermato alla sola componente hardware. «Serve essere sia un'azienda automobilistica sia un'azienda tecnologica», ha dichiarato Wu. «Bisogna essere un'azienda di intelligenza artificiale, oltre che un costruttore avanzato».

Una filosofia che XPeng rivendica di applicare già oggi, con un ecosistema che va ben oltre le auto e che include anche robot umanoidi, robotaxi a guida autonoma e persino una divisione dedicata ai veicoli volanti personali. Secondo l'azienda, tutti questi progetti condividono la stessa architettura software e di intelligenza artificiale montata sulle vetture di serie.

BYD non è un rivale, dice XPeng

Parallelamente XPeng ha parlato anche di BYD, il principale concorrente cinese. Alla domanda diretta se BYD rappresenti una minaccia competitiva Alex Tang, responsabile international development di XPeng, ha risposto: «Non pensiamo davvero che BYD sia un nostro concorrente. Abbiamo posizionamento, prodotti e clienti diversi».

Un'affermazione che va letta più come una strategia di posizionamento del marchio, considerando che le due case automobilistiche competono comunque sugli stessi segmenti (SUV e berline elettriche), sia in Cina sia fuori dai confini nazionali. XPeng si descrive infatti come marchio “premium tecnologico”, rivendicando un pubblico che arriva da Tesla o da marchi premium tradizionali come BMW, Mercedes-Benz e Audi, più che dai listini generalisti dove BYD è oggi dominante. Secondo XPeng, G6 sarebbe diventata un'alternativa popolare alla Model Y in diversi mercati europei, complice un posizionamento di prezzo aggressivo unito a un pacchetto tecnologico paragonabile.

Un mercato, quello europeo, dove XPeng continua ad ampliare la propria gamma con l'obiettivo di competere non sul numero di modelli, ma sulla qualità del software a bordo.

FONTE: Carsales

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