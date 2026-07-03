Xpeng Mona L03 ufficiale: prezzi, autonomia e novità del nuovo SUV che arriverà in Europa

Ci siamo. In Cina, Xpeng ha portato al debutto il nuovo SUV Mona L03, aprendo ufficialmente la fase dei preordini. Contestualmente sono finalmente arrivati tutti i dettagli tecnici di questo modello che bisogna tenere d'occhio visto che arriverà anche in Europa. Il nome ovviamente sarà differente. Quello attuale fa sorridere ma significa ''Made Of New AI''. Voci di corridoio affermano che alla fine potrebbe chiamarsi semplicemente Xpeng L03. In attesa della presentazione in Europa, scopriamo tutte le principali caratteristiche del modello commercializzata sul mercato cinese.

Esterni e interni

Xpeng Mona L03

Mona L03 misura 4.650 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2.850 mm. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica e questo lavoro ha permesso di ottenere un Cx pari a 0,228. Le linee sono più simili a quelle di una fastback, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari con firma luminosa a forma di T.

Salendo a bordo troviamo un abitacolo dallo stile minimalista dove i comandi fisici sono ridotti all'essenziale. Ovviamente è presente la tecnologia e al centro della plancia c'è il display da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K del sistema infotainment da cui si gestiscono tutte le funzionalità dell'auto. Anche se non c'è la strumentazione digitale, l'auto propone un head-up display da 26,8 pollici. La dotazione di serie prevede pure un impianto audio con 20 altoparlanti, sedili con funzione massaggio e un sistema d'illuminazione ambientale.

Xpeng Mona L03

E lo spazio per i bagagli? Dietro il SUV offre 539 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si possono raggiungere i 1.640 litri. C'è pure un frunk anteriore da 102 litri.

Motori: elettrica e range extender

Xpeng Mona L03

Mona L03 adotta la nuova strategia di Xpeng che vuole offrire non solo auto elettriche ma pure modelli con tecnologia range extender.

Partiamo dal modello elettrico che adotta un motore da 249 CV alimentato da batterie LFP (litio-ferro-fosfato) prodotte da CALB. Si potrà scegliere un accumulatore da 56 kWh per 525 km di autonomia o una batteria da 69 kWh per 625 km di percorrenza. Ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo CLTC molto più generoso di quello WLTP. Per quanto riguarda le prestazioni, il SUV elettrico accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Consumo energetico dichiarato pari a 11,9 kWh/100 km.

Passiamo adesso al modello range extender dotato di un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 95 CV con funzione di generatore. C'è poi un motore elettrico sempre da 249 CV. Autonomia in elettrico pari a 315 km e quella complessiva utilizzando il motore benzina, pari a 1.330 km. Ovviamente valori sempre secondo il ciclo CLTC.

Xpeng Mona L03 è dotato di ammortizzatori a smorzamento variabile e di una modalità ''Anti-Motion Sickness Mode 2.0'' per aumentare il comfort dei passeggeri. Grazie all'integrazione del chip AI Turing sviluppato direttamente da Xpeng, il SUV può contare su di una potenza di calcolo massima di 1.500 TOPS ed è quindi in grado di offrire avanzate funzionalità di assistenza alla guida.

Prezzi

Xpeng Mona L03

Xpeng Mona L03 è disponibile in sei configurazioni con prezzi che vanno da 143.800 yuan (18.500 euro) a 165.800 yuan (21.300 euro).

A questo punto non rimane altro che attendere novità per quanto riguarda il debutto in Europa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026