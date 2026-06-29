Xpeng Mona L03, debutto il 2 luglio in Cina: il SUV arriverà anche in Europa

Il 2 luglio farà il suo debutto ufficiale in Cina la nuova Xpeng Mona L03, secondo modello della gamma ''Mona'' dedicata a una clientela più giovane. Si, il nome in Italia potrebbe rappresentare un problema ma bisogna comunque ricordare che in realtà starebbe per ''Made Of New AI''. Sicuramente Xpeng interverrà dato che L03 arriverà in Europa, almeno così ha confermato il CEO della casa automobilistica He Xiaopeng, come hanno riportato i colleghi di Cnevpost. Possiamo immaginare che nel Vecchio Continente possa semplicemente chiamarsi Xpeng L03.

Xpeng Mona L03

Comunque, il 2 luglio ci sarà in Cina il debutto ufficiale e successivamente si terrà quello europeo, sebbene una data ancora esatta non ci sia. Tuttavia, il numero uno della casa automobilistica ha detto che i due eventi si svolgeranno a breve distanza. Si tratta comunque di un modello che sulla carta potrebbe far bene in Europa dato che sarà proposto sicuramente a un prezzo più accessibile rispetto alle vetture che attualmente il marchio commercializza. Ne sapremo certamente forse già tra pochi giorni in occasione del debutto cinese.

Come sarà la nuova Xpeng Mona L03

Stando a quanto sappiamo oggi, le sue misure del SUV sono 4.650 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2850 mm. Le linee sono quelle di una fastback, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari con firma luminosa a forma di T. Salendo a bordo, troveremo un ambiente minimalista come piace molto in Cina. Non ci sarà la strumentazione digitale ma solamente un ampio display centrale da 15,6 pollici per il sistema infotainment, La dotazione includerà comunque anche un head-up display.

Xpeng Mona L03

Per quanto riguarda le motorizzazioni, L03 seguirà la nuova strategia di Xpeng e quindi non sarà solamente proposta con un powertrain 100% elettrico. Infatti, i clienti, almeno in Cina, potranno richiederla anche in versione range extender.

Stando alle anticipazioni, la versione elettrica disporrà di un motore da 183 kW, cioè 249 CV che permetterà di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Il tutto sarà alimentato da batterie LFP di CALB. La capacita non è stata ancora comunicata ma potrebbe essere di 56 e 69 kWh come sulla berlina M03. In ogni caso, il modello con maggiore percorrenza potrà contare su 625 km di autonomia. Ricordiamo che si tratta di un dato secondo il ciclo CLTC che è molto più generoso di quello WLTP.

Xpeng Mona L03

Poi ci sarà la versione range extender e da quello che sappiamo oggi, ci sarà un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 95 CV con funzione di generatore. Il motore elettrico non dovrebbe cambiare, mentre la batteria sarà ovviamente più piccola. Per il momento sappiamo che in modalità 100% elettrica sarà possibile percorrere poco meno di 260 km. Le complete specifiche tecniche le scopriremo, comunque, tra pochi giorni.

Non rimane quindi che attendere la presentazione ufficiale e scoprire i dettagli per il mercato europeo.

Fonte: Cnevpost

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026