Xpeng sta per lanciare un nuovo SUV: attenzione al nome che è davvero particolare

Xpeng si sta preparando ad ampliare la gamma ''Mona'' che strizza l'occhio ai clienti più giovani. Se arrivasse in Italia il nome sicuramente sarebbe un bel problema. Ci facciamo una risata ma, in ogni caso, Mona sta per ''Made Of New AI''. Dopo aver introdotto nel 2024 la berlina elettrica Mona M03, la casa automobilistica cinese si sta apprestando a portare sul mercato la nuova Mona L03. Si tratta di un SUV il cui lancio ufficiale è atteso per luglio. Xpeng ha definito questo SUV come un modello pensato per i giovani, evidenziando che proseguirà la sua strategia a doppia motorizzazione. Tradotto, oltre che in versione elettrica si potrà avere con un powertrain range extender.

Xpeng Mona L03

Cosa sappiamo del nuovo SUV

Mona L03 misura 4.650 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2850 mm. Il SUV adotta il linguaggio di design di Xpeng, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari a forma di T. Per migliorare l'aerodinamica le maniglie sono a filo con la carrozzeria, mentre per quanto riguarda i cerchi in lega, si potrà scegliere tra le misure da 18 e 20 pollici a seconda dell'allestimento. Le linee sono quelle di una fastback e come mostrano le immagini condivise da Xpeng, il SUV potrà contare su dischi freno con pinze di colore giallo.

L'abitacolo ancora non è stato mostrato ma grazie alle informazioni emerse dal sito del MIIT cinese sappiamo già alcune cose sui powertrain con cui questo nuovo SUV sarà proposto.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la versione elettrica potrà contare su di un motore da 249 CV prodotto da Luxshare Precision Technology. Unità che sarà alimentata da una batteria LFP di CALB la cui capacità, però, non è stata ancora rivelata. Non sappiamo, quindi, quale sarà la sua autonomia. Per quanto riguarda il modello range extender, il motore elettrico non dovrebbe cambiare ma ci sarà un'unità endotermica con funzione di generatore. Si dovrebbe trattare di un 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 95 CV.

Xpeng Mona L03

I precisi dettagli delle specifiche tecniche arriveranno con il debutto vero e proprio a luglio. Presto, quindi, ne sapremo molto di più.

La M03 è stata un vero successo: arriverà in Europa?

La M03 è stata messa in vendita nell'agosto del 2024 ed è diventata rapidamente il modello più venduto di Xpeng. La berlina elettrica ha totalizzato 175.689 consegne nel corso del 2025, pari al 40,91% di quelle totali dell'azienda. Dal momento del suo lancio fino a maggio 2026, ne sono state vendute poco più di 272.000 unità. Nel 2026 la corsa di questo modello ha rallentato, totalizzando 48.291 unità vendute, in calo del 33,15% rispetto all'anno precedente.

Mona M03 nasce come un modello globale e quindi potrebbe essere offerta anche in mercati al di fuori della Cina. Ci si aspetta che anche la nuova L03 segua la medesima strada. Vedremo queste vetture anche in Europa? Non rimane che attendere per scoprirlo. Nel caso, la casa automobilistica dovrà per forza intervenire sul nome.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026