Xpeng P7+ arriva in Italia: prezzi, versioni e caratteristiche della berlina elettrica

Xpeng P7+ arriva ufficialmente in Italia andando ad affiancare i SUV G6 e G9. Tutti e 3 questi modelli della casa automobilistica cinese sono prodotti presso gli stabilimenti della Magna Steyr in Austria. Con il via della commercializzazione della berlina elettrica, possiamo finalmente scoprire anche il listino. Ricordiamo che i modelli Xpeng sono importati e distribuiti nel nostro Paese da ATFlow. I prezzi partono da 46.170 euro.

Xpeng P7+, ecco com'è fatta

Ricapitoliamo le principali caratteristiche di questo modello. Le sue misure sono 5.071 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.512 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Questo modello si caratterizza per offrire linee da fastback e molta attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica per migliorare l'efficienza. Il bagagliaio vanta una capacità di 573 litri ma si può salire a 1.932 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Salendo a bordo troviamo un ambiente dallo stile minimalista ma curato. I sedili sono realizzati in pelle Nappa traforata (disponibile su versioni Long Range e AWD Performance), mentre il cielo dell’abitacolo adotta un rivestimento in microfibra ispirato al cashmere (in ecopelle su Standard Range). Grande lavoro è stato fatto per migliorare il comfort e per questo motivo il sistema di isolamento acustico conta 62 punti mirati per la riduzione del rumore, comprensivi di 26 materiali fonoisolanti applicati alle cavità e 36 elementi fonoassorbenti per garantire silenziosità in ogni condizione di marcia.

Xpeng P7+

Chiaramente non può mancare la tecnologia. Dietro al volante troviamo un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato un ampio display da 15,6 pollici per il sistema infotainment. Non manca nemmeno un head-up display. Per tutti i sistemi di bordo, Xpeng P7+ adotta il chip proprietario AI Turing, in grado di raggiungere una potenza di calcolo di 750 TOPS. Questa infrastruttura hardware supporta le attuali necessità di marcia e le future evoluzioni del software. Ovviamente non può mancare il supporto agli aggiornamenti OTA.

Motori, batterie e autonomia

In Italia, la nuova Xpeng P7+ sarà proposta in 3 versioni differenti sia con singolo motore e sia con doppio propulsore per poter disporre anche della trazione integrale. Le batterie sono sempre del tipo LFP (litio-ferro-fosfato). In tutti i casi, la vettura offre un'architettura a 800 V che consente ricariche ad altissima potenza (fino a 5C). Presso le colonnine ad alta potenza, la batteria è in grado di passare dal 10% all’80% della capacità in circa 12 minuti. Ecco la struttura della gamma della nuova Xpeng P7+.

P7+ RWD Standard Range : Singolo motore da 180 kW (245 CV) è dotata di batteria LFP da 61,7 kWh con architettura a 800 V, e offre un’autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 455 km.

: Singolo motore da è dotata di batteria LFP da 61,7 kWh con architettura a 800 V, e offre un’autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 455 km. P7+ RWD Long Range : Singolo motore da 230 kW (313 CV) è equipaggiata con batteria LFP da 74,9 kWh con architettura a 800 V, ed estende l’autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 530 km.

: Singolo motore da è equipaggiata con batteria LFP da 74,9 kWh con architettura a 800 V, ed estende l’autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 530 km. P7+ AWD Performance: Versione a trazione integrale, dispone di doppio motore anteriore/posteriore per una potenza totale di 370 kW/503 CV e batteria LFP da 74,9 kWh con autonomia WLTP nel ciclo combinato fino a 500 km.

Tutte le versioni dispongono di serie sistema di assistenza alla guida XPILOT 2.5, basato su una rete di percezione avanzata con radar e telecamere ad alta precisione. Il pacchetto include 14 tecnologie di sicurezza attiva strutturate per rilevare tempestivamente i rischi stradali, supportare la consapevolezza del conducente, gestire i cambi di corsia progressivi e facilitare le manovre di parcheggio.

Prezzi

Ecco il completo listino per l'Italia della nuova Xpeng P7+.

Xpeng P7+ RWD Standard Range: 46.170 euro

Xpeng P7+ RWD Long Range: 52.170 euro

Xpeng P7+ AWD Performance: 57.170 euro

Grazie ad un accordo con Electrip, per tutti i modelli Xpeng immatricolati nel 2026, compresa la P7+, sono inclusi 3.020 kWh di ricarica gratuiti e tariffe agevolate del 15% per cinque anni. A ciò si aggiunge un servizio post-vendita strutturato: un hub europeo per la gestione dei ricambi e un centro dedicato sul territorio italiano garantiscono tempi di risposta rapidi, con consegne disponibili entro 24/48 ore in tutta Italia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026