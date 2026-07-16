Xpeng L03 vuole conquistare l'Europa: elettrica o range extender. Prezzi da 34.990 euro

Xpeng ha grandi progetti per l'Europa dove punta a crescere per ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. Molto importante per la sua strategia l'introduzione sul mercato auto del Vecchio Continente della nuova Xpeng L03. Si tratta di un SUV Coupé che ha fatto il suo debutto da poco in Cina dove è proposto sia in versione elettrica e sia in quella range extender. Diciamo subito, entrambe le motorizzazioni saranno proposte anche in Europa.

Esterni ed interni

Xpeng L03 misura 4.650 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 2.850 mm. Tanta attenzione è stata prestata allo sviluppo del'aerodinamica e il risultato di questo lavoro è un cx di 0,228. Interessante anche lo spazio per i bagagli dato che Xpeng dichiara 539 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si superano i 1.600 litri. C'è anche un frunk anteriore da 102 litri per contenere comodamente i cavi per la ricarica (più piccolo sull'AWD e non presente sulla range extender).

Xpeng L03

I cerchi vanno da 18 a 20 pollici e sul mercato, la nuova Xpeng L03 sarà disponile in 5 colorazioni differenti: Phantom Purple, Arctic White, Midnight Black, Rock Gray e Silver Frost. Le forme del nuovo modello non sono certo una sorpresa dato che in Cina ha già fatto il suo debutto come accennato prima. Le linee sono più simili a quelle di una fastback, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari con firma luminosa a forma di T.

L'abitacolo propone il classico stile minimalista che piace molto in Cina. Ovviamente non può mancare la tecnologia e al centro della plancia c'è il display da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K del sistema infotainment da cui si gestiscono tutte le funzionalità dell'auto. Dietro al volante c'è il quadro strumenti da 8,8 pollici e di serie troviamo pure un head-up display da 26,8 pollici.

Xpeng L03

La nuova L03 tiene a battesimo il debutto della versione internazionale della Nuova Global Intelligent Cockpit Experience di Xpeng con XOS 6. Le nuove funzionalità saranno introdotte agli utenti attraverso futuri aggiornamenti OTA. Grazie a una partnership con Google, il SUV Coupé offrirà l'accesso a Google Maps.

Xpeng utilizzerà anche i servizi di dati cartografici di Google Maps integrati nel veicolo (Map Data Services) per supportare i propri NGP (VLA 2.0) e XPILOT Assist, il sistema di assistenza di base.

All'interno dell'abitacolo troviamo anche tutta una serie di piccoli vani portaoggetti (37) molto comodi. Presente un sistema d'illuminazione ambientale, mentre il tetto panoramico in vetro permette di esaltare lo spazio all'interno. C'è pure un impianto audio con 20 altoparlanti.

Xpeng L03

Elettrica e range extender

Partiamo dalla versione elettrica che sarà proposta in più varianti. Di seguito le specifiche.

Xpeng L03 Standard Range : 180 kW (245 CV), 0-100 km/h in 7,5 secondi, batteria da 58,3 kWh, 445 km di autonomia e ricarica in DC fino a 193 kW

: 180 kW (245 CV), 0-100 km/h in 7,5 secondi, batteria da 58,3 kWh, 445 km di autonomia e ricarica in DC fino a 193 kW Xpeng L03 Long Rage RWD : 180 kW (245 CV), 0-100 km/h in 6,6 secondi, batteria da 71,2 kWh, 520 km di autonomia e ricarica in DC fino a 236 kW

: 180 kW (245 CV), 0-100 km/h in 6,6 secondi, batteria da 71,2 kWh, 520 km di autonomia e ricarica in DC fino a 236 kW Xpeng L03 Long Range RWD Ultra : 180 kW (245 CV), 0-100 km/h in 6,6 secondi, batteria da 71,2 kWh, 480 km di autonomia e ricarica in DC fino a 236 kW

: 180 kW (245 CV), 0-100 km/h in 6,6 secondi, batteria da 71,2 kWh, 480 km di autonomia e ricarica in DC fino a 236 kW Xpeng L03 ⁠Long Range AWD Ultra Black Edition: doppio motore da 285 kW (388 CV), 0-100 km/h in 4,5 secondi, batteria da 71,2 kWh, 440 km di autonomia e ricarica in DC fino a 236 kW

C'è poi il modello range extender (Power X) che abbina un motore di 1,5 litri con funzione di generatore al motore elettrico da 245 CV (c'è una batteria più piccola da 37,25 kWh che si ricarica fino a 123 kW). Autonomia di 215 km in elettrico, mentre quella complessiva grazie al range extender supera i 1.000 km.

Xpeng L03

Sicurezza

Xpeng punta molto sullo sviluppo dell'AI per i suoi sistemi ADAS che sfruttano un'architettura molto sofisticata. Al centro del veicolo si trova il più recente NGP (VLA 2.0), cioè il Next Generation Pilot di XPENG basato sul sul modello di Physical AI, che l’azienda prevede di distribuire progressivamente in Europa a partire dal 2027. A differenza dei sistemi ADAS convenzionali che si concentrano su singole funzioni di assistenza alla guida, Xpeng NGP (VLA 2.0) è progettato per comprendere e gestire scenari di guida reali altamente complessi, avvicinando la guida intelligente al modo in cui gli esseri umani percepiscono la strada e reagiscono a essa. L03 è inoltre alimentato da tre chip Turing AI (nella versione Ultra) che erogano fino a 2.250 TOPS di potenza di calcolo.

Xpeng L03

Prezzi

La gamma BEV sarà disponibile a partire da 34.990 euro per la versione Standard Range RWD, 37.990 euro per la Long Range RWD, 42.990 euro per la Long Range RWD Ultra e 46.990 euro per la Long Range AWD Ultra Black Edition. La variante Power X (REEV) sarà invece proposta a partire da 37.990 euro. Le prime consegne sono attese per la fine del 2026.

VEDI ANCHE

Tags