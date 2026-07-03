Xpeng L03 arriva in Europa: debutto ufficiale il 16 luglio in Germania

Lo avevamo anticipato e adesso arriva l'ufficialità, Xpeng porta in Europa il nuovo SUV Mona L03. Il nome cambierà ovviamente e come scrivevamo proprio stamattina parlando del debutto del SUV in Cina, il nuovo modello nel Vecchio Continente si chiamerà Xpeng L03. Il marchio cinese parlava di un debutto europeo vicino a quello cinese ed effettivamente è così.

Xpeng ha annunciato che il 16 luglio presenterà il nuovo SUV in Germania, a Monaco di Baviera.

Un modello importante per la crescita di Xpeng in Europa

Nel comunicato, Xpeng si limita a raccontare che L03 va oltre il concetto di veicolo elettrico premium, proponendosi come un'esperienza definita dal software (software-defined), plasmata dalla guida intelligente, dai servizi connessi e dalla continua innovazione, e concepita per rendere la mobilità quotidiana più sicura, intelligente e intuitiva.

Inoltre, aggiunge che il nuovo modello sarà proposto nei mercati europei in cinque colorazioni esterne: Phantom Purple, Arctic White, Midnight Black, Rock Gray e Silver Frost. In realtà, la nuova Xpeng L03 sarà molto importante per il piano di crescita nel Vecchio Continente della casa automobilistica cinese. In Cina, questo modello si rivolge a una clientela più giovane e punta a essere più accessibile. In Europa, quindi, sarà proposto a un prezzo inferiore a quello dei modelli attualmente in vendita. Sulla carta, quindi, un prodotto molto interessante su cui Xpeng punta per fare numeri importanti.

Xpeng Mona L03

La presentazione sarà l'occasione per scoprire le specifiche europee. In Cina, il SUV è proposto in versione elettrica e range extender. In Europa è probabile che arrivi solamente l'elettrica. Il modello BEV in Cina offre un motore da 249 CV alimentato da batterie da 56 o 69 kWh per un'autonomia fino a 625 km ma secondo il ciclo CLTC molto più generoso di quello WLTP.

Tra un paio di settimane ne sapremo comunque molto di più sulla nuova Xpeng L03 che presto arriverà in tutti i mercati europei dove il marchio cinese è attivo, Italia inclusa.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026