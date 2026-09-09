Robot umanoidi, Xpeng lancia la sfida: parte la produzione di Iron

Il settore della robotica interessa sempre di più alle case automobilistiche. Viene facile pensare a Tesla che sta investendo molto nello sviluppo di Optimus. Tuttavia, l'azienda americana non è quella che sta correndo più velocemente. Già perché diverse case automobilistiche cinesi sembrano essere più avanti di Tesla. Xpeng, per esempio, ha attivato quella che definisce la prima linea di produzione automatizzata al mondo per robot umanoidi avanzati, e il suo robot Iron è uscito dalla linea camminando con le proprie gambe.

La casa automobilistica cinese afferma che la linea opera con oltre l'80% dei processi principali automatizzati. Si tratta di una chiaro segnale che Iron si sta avviando verso la produzione di massa che è prevista entro la fine dell'anno. Insomma, dopo le dimostrazioni delle potenzialità del robot umanoide, si passa ai fatti.

Dove sarà utilizzato Iron?

La linea è stata progettata fin dall'inizio per la produzione su larga scala. L'automazione dei processi principali contribuisce a garantire una qualità di produzione costante e supporta una rapida espansione della capacità produttiva secondo quanto riferisce la casa automobilistica.

Xpeng Iron

Dove sarà utilizzato Iron? Secondo Xpeng, inizialmente vedremo il robot umanoide Iron nei propri negozi e campus. Per quanto riguarda la fase commerciale, Xpeng prevede di lanciare ufficialmente Iron e di iniziare le consegne in Cina e nei mercati esteri nel 2027.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sono davvero interessanti. Iron vanta 76 gradi di libertà su tutto il corpo e 21 in ciascuna mano, il tutto racchiuso in una struttura reticolare flessibile completamente chiusa che Xpeng considera sia un rivestimento che un dispositivo di sicurezza.

Xpeng Iron

Il cervello del robot è costituito da tre chip AI Turing sviluppati internamente, che secondo l'azienda raggiungono una potenza di calcolo fino a 2.250 TOPS. Questo è sufficiente per eseguire il modello base di intelligenza artificiale fisica direttamente sul robot, consentendo a Iron di gestire le attività senza la necessità di un operatore umano che lo controlli da remoto.

Insomma, Xpeng sta correndo anche nel settore della robotica. Non rimane che attendere di vedere cosa saprà fare davvero Iron e se riuscirà a ritagliarsi un suo spazio in questo nuovo mercato.

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