Xpeng G9L, svelati gli interni del nuovo SUV che arriverà in Europa

Xpeng G9L è un nuovo SUV che la casa cinese porterà presto sul mercato. Modello da tenere d'occhio dato che arriverà anche in Europa. Lo potremo vedere presto perché sarà presente al Salone di Parigi di ottobre. A quel punto scopriremo le specifiche per il mercato europeo e i tempi esatti di arrivo. Intanto, Xpeng continua a raccontare qualcosa di più del suo nuovo modello che in Cina sarà sia elettrico e sia range extender. Infatti, la casa cinese ha svelato gli interni che puntano a offrire comfort e tecnologia.

Xpeng G9L

Xpeng G9L, ecco come sono gli interni

L'azienda racconta che Il veicolo offre 5,1 metri quadrati di spazio utilizzabile, più di 1 metro quadrato per occupante. Lo stile degli interni è minimalista come piace molto soprattutto ai clienti cinesi. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo un sottile quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato un ampio display touch per il sistema infotainment da cui si gestiscono tutte le funzionalità dell'auto. Presente pure un Head-Up Display con realtà aumentata da 88 pollici. Sul tunnel centrale troviamo anche due pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Xpeng G9L

Lo specchietto retrovisore è digitale da 9 pollici che adatta l'esposizione alla velocità del veicolo e alla luminosità ambientale. I passeggeri posteriori possono contare su di uno schermo da ben 21,4 pollici con risoluzione 3K per le funzioni d'intrattenimento che si apre dal tetto. Non manca nemmeno un piccolo display per gestire alcune impostazioni come la climatizzazione dei posti posteriori. Sempre dietro le sedute si possono reclinare ed è presente pure un tavolino pieghevole. Inoltre, non manca nemmeno un comodo vano refrigerante.

Il bagagliaio offre spazio fino a 1.152 litri ed è presente un ampio tetto panoramico in vetro. Insomma, la nuova Xpeng G9L può contare su soluzioni davvero interessanti.

Xpeng G9L

Xpeng G9L, ecco cosa sappiamo

In attesa di scoprirlo al Salone di Parigi, ricapitoliamo quanto sappiamo oggi su questo modello. Le dimensioni sono 5.120 mm lunghezza x 1.999 larghezza x 1.795 mm altezza, con un passo di 3.100 mm. Xpeng G9L è dotata di un doppio motore e quindi della trazione integrale. La potenza massima combinata raggiunge i 585 CV. Questo modello adotta inoltre un'architettura da 800 V che renderà i rifornimenti di energia molto rapidi. Di conseguenza, è in grado di recuperare di 450 km in nove minuti. Ci sarà anche una versione range extender di cui al momento non sono note le specifiche.

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