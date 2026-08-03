Xpeng G9L si presenta in Cina: ecco il nuovo SUV per i mercati globali

Il SUV sarà disponibile sia in versione 100% elettrica e sia range extender

Xpeng G9L è stato svelato in anteprima Cina. La casa automobilistica ha infatti condiviso le prime immagini e informazioni di questo modello. Si tratta di un nuovo SUV elettrico che sarà pure proposto in versione range extender, pensato per i mercati globali e in Cina sarà presto disponibile a un prezzo di circa 300.000 yuan che al cambio sono 38.500 euro.

Dimensioni e design

Xpeng G9L misura 5.120 mm lughezza x 1.999 larghezza x 1.795 mm altezza, con un passo che raggiunge i 3.100 mm. Nonostante le dimensioni, il nuovo modello offre solo una configurazione a 5 posti, probabilmente per evitare una concorrenza interna con la GX a 6 posti lanciata di recente. Il suo design esterno adotta l'ultimo linguaggio stilistico introdotto proprio sulla GX. Frontale chiuso, fari allungati dalle forme sottili, maniglie delle portiere a scomparsa, parafanghi posteriori pronunciati e grandi cerchi da 22 pollici.

Xpeng G9L

Dentro troveremo sedili a regolazione elettrica, un ampio infotainment, un vano interno refrigerato e un bagagliaio che può arrivare fino a 1.152 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Motori: elettrica e range extender

Per quanto riguarda il modello elettrico, sappiamo che disporrà di un powertrain con doppio motore e la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a ben 585 CV. La velocità massima raggiunge i 200 km/h. Per il momento sappiamo che la nuova Xpeng G9L potrà contare su di un'architettura a 800 V che renderà i pieni di energia molto più rapidi. Si parla della possibilità di recuperare 450 km in appena 9 minuti di ricarica.

Da quanto emerso in passato, sappiamo che il nuovo SUV sarà proposto anche con una motorizzazione range extender. Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche dei powertrain arriveranno in concomitanza del debutto sul mercato. I prezzi precisi e la data di lancio non sono ancora stati comunicati.

Xpeng G9L

In ogni caso, Xpeng G9L è dotato del modello Vision Language Action (VLA) di seconda generazione del marchio, con quattro chip AI Turing per una potenza di calcolo di 2.250 TOPS. È sufficiente per un sistema completo di assistenza alla guida con le funzioni Navigate On Autopilot (NOA) e di parcheggio automatico.

A quanto pare, il SUV soddisfa gli standard di sicurezza a cinque stelle di quattro importanti istituzioni globali (presumibilmente Euro NCAP, C-NCAP, ANCAP e Global NCAP).

Anche in Europa?

Xpeng G9L è un modello globale e quindi è possibile che in futuro possa arrivare anche da noi. Del resto, la casa cinese ha ambiziosi piani di crescita per l'Europa. Non rimane che attendere novità.

Fonte: CarNewsChina

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