Nuova Xpeng Mona L05, elettrica o range extender: ecco cosa sappiamo

Il SUV cinese avrà fino a 249 CV e sarà proposto sia elettrico sia con tecnologia range extender

Xpeng ha da poco portato al debutto in Europa la nuova L03, un SUV Coupé offerto con motorizzazioni elettriche o range extender che in Cina è noto anche come Mona L03. A quanto pare, la casa automobilistica cinese sta per ampliare ulteriormente la gamma ''Mona'' nome molto particolare letto all'italiana, ma che in realtà significa ''Made of New AI''. Sta infatti per debuttare la nuova L05 che come il modello L03 è destinato al mercato globale e quindi dovrebbe arrivare pure in Europa.

Modello che in Cina è già stato intercettato su strada ed è apparso di recente all'interno del database del MIIT da cui sono emerse alcune prime specifiche tecniche.

Xpeng Mona L05

Cosa sappiamo della nuova Xpeng Mona L05?

Le sue misure sono 4.870 mm lunghezza x 1.930 mm larghezza x 1.636 mm altezza, con un passo di 2.940 mm. Il design riprende quello degli altri veicoli della serie Mona e quindi troviamo un frontale chiuso con fari a forma di Y. Di profilo vediamo le maniglie a filo con la carrozzeria, mentre dietro c'è una barra luminosa a tutta larghezza. L'auto monta cerchi da 20 pollici. In particolare, l'auto avvistata su strada presenta una colorazione verde, con pinze dei freni di colore giallo.

Xpeng Mona L05

Gli interni della Xpeng Mona L05 sono estremamente minimalisti, come vuole la moda. Al centro della plancia è presente un ampio display da cui si gestiscono tutte le funzioni della vettura. Il selettore della trasmissione si trova dietro al volante di forma ovale a due razze, mentre sul tunnel centrale vediamo la presenza del pad per la ricarica wireless degli smartphone, oltre a due portabicchieri.

Motori

Secondo quanto emerso in precedenza, la nuova Xpeng Mona L05 sarà sia elettrica e sia range extender. Il modello elettrico potrà contare su di un motore da 249 CV alimentato da una batteria LFP da 71,1 kWh per un'autonomia di 615-660 km nel ciclo CLTC, a seconda dell'allestimento. La versione range extender utilizza invece lo stesso motore elettrico affiancato da un motore aspirato da 1,5 litri per una potenza di 95 CV. La sua batteria LFP offre una capacità di 37,2 kWh. L'autonomia in modalità elettrica è compresa tra 237 e 253 km (sempre CLTC).

Xpeng Mona L05

Non rimane che attendere novità sul debutto della nuova L05 e sul possibile arrivo nel mercato europeo.

Fonte: CarNewsChina

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