Nuova Voyah Passion S, prime immagini ufficiali del SUV che vuole sfidare la Xiaomi YU7

Il SUV premium sarà disponibile con uno o due motori e potenze fino a 646 CV

Voyah è un marchio del Gruppo Dongfeng che dovremo imparare a conoscere bene. Infatti, Stellantis e Dongfeng hanno annunciato la volontà di creare una nuova joint venture in Europa che si concentrerà inizialmente sulla vendita e distribuzione di modelli di fascia alta del marchio Voyah. Dunque, in futuro alcuni modelli di questo marchio li vedremo in vendita attraverso la rete di Stellantis. Pensando ai gusti del mercato europeo, uno di questi potrebbe essere la nuova Voyah Passion S di cui sono state condivise le prime immagini ufficiali.

Voyah Passion S

Si tratta di un SUV elettrico in grado di offrire prestazioni da vera sportiva, che in Cina andrà a confrontarsi direttamente con modelli del calibro della Xiaomi YU7.

Cosa sappiamo?

Passion S presenta un frontale affilato e muscoloso, caratterizzato da un cofano scolpito con prese d'aria integrate, impreziosito da inserti in fibra di carbonio. All'inizio del tetto notiamo la presenza del sensore LiDAR che sarà molto importante per le avanzate funzionalità di assistenza alla guida di cui il SUV disporrà. Le misure sono 5.050 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.656 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm. Inoltre, l'auto adotta cerchi in lega da 21 pollici che lasciano intravedere l'impianto frenante con pinze di colore arancione.

Voyah Passion S

Nuova Voyah Passion S sarà proposta sul mercato con due powertrain differenti. Il primo prevede un singolo motore elettrico da 300 kW (408 CV). Il secondo, invece, si compone di un doppio motore elettrico in grado di arrivare a offrire una potenza massima di sistema pari a 475 kW (646 CV). In questo caso c'è anche la trazione integrale. Sappiamo poi che entrambe le versioni saranno alimentate da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato).

La Passion S è un elemento cruciale della strategia di Voyah per espandere la propria gamma di prodotti premium nel 2026 e si prevede che arriverà sul mercato a metà di quest'anno. Delle ulteriori specifiche tecniche probabilmente ne sapremo di più a breve, e cioè quando farà il suo debutto ufficiale. E se davvero questo modello arrivasse in futuro anche in Europa?

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026