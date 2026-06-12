Nuova Volkswagen ID.Era 8X: il SUV range extender per la Cina

Volkswagen sta continuando a portare avanti la sua strategia per il mercato cinese che punta a lanciare nuovi modelli sviluppati in collaborazione con i partner che operano in questo Paese. Rispetto ad altri mercati, qui il marchio tedesco ha deciso di proporre modelli dotati della tecnologia range extender, cosa che invece non fa altrove. Un esempio è la nuova Volkswagen ID.Era 8X che ha fatto capolino all'interno del database del solito sito del MIIT, cioè del Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese. Si tratta di un passaggio obbligato per ottenere il via libera alla vendita dei nuovi modelli.

Com'è fatta la nuova Volkswagen ID.Era 8X?

Le foto che emergono dal sito del MIIT mostrano un SUV caratterizzato da un look che ricorda molto quello del più grande modello 9X, sempre sviluppato in collaborazione con SAIC. Dunque, forme massicce e un frontale dotato di fari sottili uniti tra loro da una barra luminosa. I gruppi ottici principali sono invece posizionati verticalmente al di sotto di essi. Anche la parte posteriore è sostanzialmente identica a quella della 9X, con una barra luminosa a LED simile e il logo Volkswagen illuminato.

Volkswagen ID.Era 8X

Parlando delle dimensioni, la nuova Volkswagen ID.Era 8X è lunga 5.020 mm, larga 1.997 mm e alta 1.750 mm, con un passo di 2.970 mm. A titolo di confronto, la più grande 9X misura 5.207 mm in lunghezza. L'aspetto più interessante è quello che troviamo sotto la carrozzeria e cioè il powertrain con tecnologia range extender

Tecnologia range extender: ecco cosa offre

Grazie alle informazioni emerse del MIIT scopriamo anche alcune delle specifiche del nuovo SUV. Saranno disponibili più versioni della Volkswagen ID.Era 8X. In tutti i casi troviamo sempre un motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri che funge da range extender da 143 CV. La versione base abbina questa unità a un motore elettrico da 299 CV. C'è poi una batteria che permetterà un'autonomia in elettrico di 260-275 km a seconda dell'allestimento. Ovviamente stiamo parlando di percorrenza secondo il ciclo cinese CLTC molto più generoso di quello WLTP.

C'è poi una variante che abbina il motore endotermico a 2 unità elettriche per complessivi 517 CV. L'autonomia a seconda dell'allestimento sarà di 330-345 km. Il peso del SUV varierà tra 2.485 kg e 2.590 kg, sempre a seconda dell'allestimento scelto. Come si vede dalle immagini c'è il LiDAR e quindi il SUV disporrà di avanzate funzionalità di assistenza alla guida.

Ne sapremo di più quando questo modello debutterà ufficialmente sul mercato. Si parla del terzo trimestre del 2026. Nessuna informazione nemmeno sui prezzi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/06/2026