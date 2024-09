Stop a vendite Mercedes GLC Coupé? Che cosa c'è di vero

Circolano voci secondo le quali il SUV coupé verrà soppresso. Quali tempistiche (non immediate) e perché la scelta avrebbe senso

La notizia potrebbe far scendere una lacrimuccia ai suoi sostenitori, tuttavia anche i suoi sostenitori, in un momento di lucidità, dovranno riconoscere l'amara verità. Cioè che il commercio è quella cosa che è la più distante al mondo dal romanticismo. La legge della domanda e dell'offerta non prevede commi in cui si citi il sentimento: se il prodotto vende, lo sviluppo, nel caso contrario, lo ritiro. Ora, calma: GLC Coupé non se ne va così, senza preavviso. Pare al tempo stesso che il futuro di Mercedes GLC Coupé sia a forte rischio.

Mercedes GLC Coupé al capolinea? Calma...

LA LEGGE DEI PICCOLI NUMERI In nome di un mantra che di certo non recita solo lei, vale a dire in nome di una inderogabile riduzione dei costi, negli ultimi anni Mercedes si è posta l'obiettivo di sfrondare la sua rigogliosa gamma di prodotti. Circolano ora voci secondo cui la scure potrebbe presto abbattersi sui SUV coupé. Sia l'atletica GLC Coupé, sia la più massiccia GLE Coupé. Dei rispettivi modelli SUV, la variante con tetto spiovente rappresenta circa il 10-15% delle vendite globali (in Italia, cifra leggermente superiore), però con una quota inferiore (circa il 6%) in Cina, ovvero un mercato primario (fatto salvo per la momentanea crisi). Numeri modesti, che sollevano dubbi sulla fattibilità del business sul lungo periodo.

Mercedes GLE Coupé, lui pure è sotto osservazione

DIBATTITO APERTO Mentre sulla questione il CEO Ola Källenius non si esprime, il quotidiano tedesco Handelsblatt sostiene che ''gli addetti ai lavori dell'azienda'', il futuro dei due SUV coupé Mercedes, lo stanno mettendo in discussione seriamente. Alcuni dirigenti suggeriscono che potrebbe essere giunto il momento di interrompere del tutto lo sforzo, lasciando che GLC Coupé e GLE Coupé svaniscano silenziosamente alla fine del loro ciclo vita. Altri sostengono di unirli in un unico modello. Altri ancora sperano non cambi nulla (ma è sempre così che accade). Quale, dunque, l'ipotesi più probabile?

Coupé or not Coupé? This is the question

C'ERA UNA VOLTA IL SUV COUPÈ Il prossimo SUV elettrico delle dimensioni di GLC è confermato per il 2025 e sembra non contempli una variante SUV coupé. Ciò suona verosimile dal momento che i SUV standard (quelli della Stella, ma anche quelli di altri marchi premium) stanno assumendo via via forme più sportive, muscolose e aerodinamiche. E le cui eventuali versioni coupé, per tradizione versioni più audaci a scapito di un pelo di praticità, rischiano ora di risultare ridondanti.

Nuova Mercedes EQC (2025), le nostre foto spia

CASE HISTORY D'altra parte, in Mercedes l'idea di fondere tra di loro modelli e carrozzerie non è del tutto nuova. Mercedes ha già unito i modelli coupé e cabriolet di Classe C e di Classe E in un unico modello, cioè Mercedes CLE. A loro volta, le varianti a due porte di Mercedes Classe S sono state eliminate proprio. Due piccioni con una fava: un'ottimizzazione delle risorse, senza con questo abbandonare completamente il segmento delle coupé e delle decappottabili. Ancora: oggi la coupé Mercedes-AMG GT e la roadster Mercedes-AMG SL siedono sulla medesima piattaforma, pur mantenendo ognuna delle due la propria personalità distinta.

Classe C Cabrolet + Classe E Cabriolet = CLE Cabriolet

A SUO TEMPO Depennare dai listini GLC Coupé e GLE Coupé avrebbe insomma il suo perché, tuttavia ambedue non verranno di certo licenziate dall'oggi al domani. La seconda generazione di GLC Coupé è stata introdotta nel 2023, mentre l'attuale GLE Coupé è in circolazione dal 2019 e - prima dei saluti - riceverà ancora lievi aggiornamenti. Questo per dire che entrambe rimarranno sul mercato per almeno alcuni anni ancora. Nessuna delle due, casomai, assisterà in diretta - nel 2030, anzi qualche anno dopo - al fenomeno della transizione al full electric. (Sempre che l'agenda non riceva correzioni in corsa).

GLC Coupé un giorno se ne andrà. Ma non ancora...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2024