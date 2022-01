Mercedes nel 2030 non ammazzerà soltanto i propulsori termici

C'è una scadenza che riecheggia nella mente di automobilisti ed addetti ai lavori. Nel 2035, l'Unione Europea metterà al bando - forse - i motori endotermici, ma già al 2030, buona parte delle Case, di motori diesel e benzina non ne costruirà più neanche uno. Nel 2030 o giù di lì, potrebbe tuttavia accadere pure qualcos'altro. O meglio: potrebbe essere pure qualcos'altro, a fare una brutta fine. Tipo la carrozzeria station wagon. E a guidare il ''genocidio'' sarebbe Mercedes, brand che delle wagon, nella storia, ha fatto la propria bandiera.

Mercedes CLA Shooting Brake: ancora poco da vivere

I RUMOR Riporta Automobilewoch come, sebbene le station wagon siano state un punto fermo della gamma della Stella per decenni, il marchio tedesco avrebbe perso fiducia in quel genere di auto. E dal 2030, farà piazza pulita dalla propria offerta. A farne le spese per prima sarebbe Mercedes CLA Shooting Brake, che è in predicato di scomparire dai listini già dal 2025, senza alcun successore a rimpiazzarla. Apparentemente, Classe E SW sarà l'ultima a cadere: ma entro il 2030, sul mercato sbarcherà la prima E-Klasse a non proporre una variante familiare. CLS ha escluso dai listini la variante Shooting Brake ormai da tempo, mentre non è chiaro quando ci saluterà pure Classe C SW. Di sicuro, entro la data fatidica.

SELEZIONE (IN)NATURALE Nulla accade per caso. La mossa di scaricare le wagon, quindi di razionalizzare la gamma, giunge proprio mentre Mercedes sta investendo anima e corpo nella propulsione elettrica. Mentre Stoccarda versa fiumi di denaro nello sviluppo di piattaforme completamente nuove che aiutino il brand a mantenere un vantaggio sui mercati del futuro, la povera station viene abbandonata sul ciglio della strada e non sarebbe una presa di posizione solo stilistica: apparentemente, infatti, come strumenti di rivoluzione elettrica, a prestarsi meglio sarebbero i SUV, più adatti per natura a ''nascondere'' le batterie, quindi a offrire maggior spazio a bordo, che è la condizione che oggi chiedono i clienti fascia premium.

Mercedes Classe E SW: sacrificata sull'altare dell'elettrico

CASE HISTORY Benché il discorso reggia, allo stesso tempo l'indiscrezione suona anche un po' controcorrente: con la variante station wagon del suo primo veicolo elettrico, Taycan Cross Turismo, Porsche sembra aver riscosso un successo notevole. Senza contare le schiere di fan che ancora contano modelli iconici come Audi RS6 Avant e, in proiezione, anche la prima BMW M3 Touring. Auto, per la verità, destinate più ad alimentare le chiacchiere da bar, che non a frequentare i garage degli automobilisti facoltosi. Ma la speranza che Mercedes cambi idea, da parte nostra sarà l'ultima a morire.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2022