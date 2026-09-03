Frecciarossa verso Germania e Austria: da Milano a Monaco in 6 ore e mezza

Viaggiare in treno tra Italia e Germania sarà più semplice e veloce

Viaggiare in Europa in treno sarà più semplice con l'ampliamento del progetto di Ferrovie dello Stato che intende realizzare una ''metropolitana d'Europa''. Trenitalia ha infatti annunciato il via ai test che porteranno i Frecciarossa a collegare l'Italia con Austria e Germania. Collegamenti ad alta velocità resi possibile grazie alla collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB. Dopo Francia e Spagna, i Frecciarossa si apprestano a offrire nuove opportunità per viaggiare in Europa.

Obiettivo: primi treni nell'estate 2027

Una volta completati tutti i test e le attività autorizzative, si punta a lanciare l'offerta commerciale entro l'estate 2027 con i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera. Tra un anno Trenitalia prevede 4 collegamenti sulle tratte appena menzionate. Si passerà sempre lungo la direttrice di Verona. Da Milano il tempo di viaggio sarà di circa sei ore e mezza, mentre chi partirà da Roma raggiungerà Monaco in circa otto ore e mezza. Tra le principali fermate previste, menzioniamo Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck.

Frecciarossa

Una volta che sarà aperto il Tunnel di Base del Brennero, i tempi di viaggio dovrebbero ridursi di circa un'ora, rendendo i collegamenti con l'Austria e la Germania ancora più veloci. Da dicembre 2028, invece, Trenitalia punta a offrire 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi anche a Napoli e Berlino.

Il nuovo collegamento avrà un impatto anche sulle connessioni ferroviarie con altri Paesi, intercettando la domanda di trasporto per altre destinazioni come Francoforte e Cracovia.

Collegamento con il Regno Unito entro il 2029

C'è poi un ulteriore passo avanti che Trenitalia vuole compiere nel suo piano di crescita in Europa. Entro il 2029 infatti, c'è l'ambizione di arrivare anche a collegare il Regno Unito passando sotto la Manica.

Fonte: Ansa

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