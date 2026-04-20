Aviazione civile

Volare in First Class Lufthansa sarà un po' come viaggiare in BMW

Avatar di Lorenzo Centenari, il 23/04/26

1 ora fa - Lufthansa Technik e Designworks presentano "The BOW", cabina VIP modulare

Lufthansa Technik e Designworks (BMW Group) presentano "The BOW", la cabina VIP modulare per chi non si accontenta della Business

C'è un problema con i jet privati: costano. C'è un problema con la Business Class tradizionale: non è abbastanza privata, e soprattutto non ha spazio per il basso di un certo Chris Martin. Soluzione: un concetto che fino ad oggi non aveva un nome preciso. Il volo VIP di gruppo. Adesso ce l'ha, e si chiama The BOW.

The BOW (Lufthansa Technik / Designworks): più di una First Class

Presentato all'Aircraft Interiors Expo di Amburgo, The BOW è un concept di cabina narrowbody firmato da Lufthansa Technik in collaborazione con Designworks, che per chi non lo sapesse, è una società del Gruppo BMW. Già, proprio loro: quelli di Monaco si sono messi a disegnare interno per aerei. Sorpresa o no, il risultato è convincente.

 
 
 
 
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La filosofia del progetto è semplice: fino a 28 passeggeri, ognuno nella propria suite. Ognuna con illuminazione d'atmosfera, schermi acustici e - dettaglio che fa capire a chi è indirizzato il prodotto - spazio per gli strumenti musicali o le attrezzature sportive. Non la classica cappelliera, insomma.

The BOW, una suite che più VIP non si può

La mano BMW si sente nelle forme architettoniche, nei materiali premium e negli elementi trasformabili. Il pezzo forte è il lounge centrale, che in pochi gesti passa da sala da pranzo a workspace. Merito di un grande tavolo divisibile in quattro segmenti e di due touchscreen integrati. Il tutto controllato da un pannello tattile che - e qui si vede l'impronta automobilistica - scompare nell'arredamento quando non lo si usa.

C'è il tocco BMW

La tecnologia di bordo è quella del sistema NICE di Lufthansa Technik: display nascosti, schermi curvi, audio immersivo, ricarica induttiva ed effetti luminosi. Roba da hotel cinque stelle, ma a quota diecimila metri. L'ingresso si fonde con il lounge creando un'area bar ispirata all'alta ospitalità: il tipo di posto che, se chiudi gli occhi, potresti trovarti in una saletta di Zurigo o di Tokyo, piuttosto che su un Airbus.

Saletta aeroportuale? No, cabina VIP a 10.000 metri

The BOW è ancora un concept, ma dice qualcosa di preciso su dove sta andando il lusso aeronautico: non verso il privé di pochi, ma verso la flessibilità per molti. Purché molti, ovviamente, possano permetterselo.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/04/2026
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