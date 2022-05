Airbus Explorer: l'aereo da sogno col garage per le moto. Il video

Se foste ricchi, ricchissimi, non desiderereste portare con voi la vostra moto anche nei viaggi più lunghi, magari quando attraversate l'oceano? Lufthansa Technik sta pensando a come realizzare un aereo super lusso capace, al pari dei mega yacht, di garantire un'esperienza da sogno, con tanto di garage per le moto. Ecco Airbus Explorer nel video.

COSTOSO Solo l'Airbus A330, da solo, costerebbe qualcosa come 250 milioni di dollari. L'allestimento super lusso, invece, richiederebbe altri 100 milioni, necessari per equipaggiare l'aereo con sale da pranzo, uffici, palestre e anche un garage realizzato in collaborazione con Brabus. Insomma, l'Explorer punta a un'esperienza di volo a 5 stelle...

IL SOGNO Nel retro del ponte inferiore, raggiungibile con una scaletta e visibile dall'alto grazie al pavimento a vetri, il garage. L'ambiente è stato sviluppato in collaborazione con Brabus e allora, cosa c'è di meglio per promuovere l'ultima novità, la 1300R – hyper naked nata da una costola della 1290 Super Duke R – se non metterne un paio all'interno dell'Airbus Explorer? Il genere di moto perfetta vista l'esclusività: 154 esemplari – tutti venduti – a 39.500 Euro l'uno.