Treni, l'UE vuole il biglietto ferroviario unico per viaggiare in tutta Europa: come funziona

Viaggiare in treno può essere molto comodo ma può diventare anche molto complicato quando si intende muoversi tra più Paesi UE. La Commissione Europea vuole rendere tutto più semplice e ha quindi presentato nei giorni scorsi un pacchetto di norme volte a semplificare le prenotazioni dei viaggi in treno all'interno dell'UE. In pratica, si vuole arrivare a una sorta di biglietto unico. Entriamo più nei dettagli e vediamo le proposte di Bruxelles.

Obiettivo: viaggiare in treno deve essere più semplice

Si vuole quindi andare a semplificare la pianificazione e la prenotazione per i viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri, in particolare per le tratte che coinvolgono più operatori, garantendo anche una migliore protezione dei passeggeri durante l'intero viaggio.

Oggi, confrontare tutte le opzioni di viaggio disponibili e individuare le scelte migliori, in particolare per i viaggi transfrontalieri, rimane difficile per i passeggeri, soprattutto per i biglietti ferroviari. Molti passeggeri incontrano ostacoli quando combinano le proposte di più operatori. La prenotazione di viaggi in treno a più tratte che coinvolgono biglietti di diverse compagnie può essere complessa, in gran parte a causa della frammentazione dei sistemi di prenotazione e della presenza molto forte sul mercato di alcune compagnie ferroviarie. La protezione dei passeggeri è limitata sui viaggi ferroviari che comportano biglietti multipli da parte di diversi operatori ferroviari. La Commissione Europea punta quindi a voler risolvere tutte queste criticità.

Viaggiare in treno (AI)

Le proposte

Bruxelles propone misure che consentono la prenotazione di biglietti unici tra più operatori ferroviari, rendendo il mercato ferroviario più trasparente e accessibile. I passeggeri potranno trovare, confrontare e acquistare servizi combinati da diversi operatori ferroviari in un unico biglietto, che può essere acquistato in un'unica transazione su una piattaforma di loro scelta che può essere ''indipendente'' o il servizio di biglietteria dell'operatore ferroviario. In caso di perdita delle coincidenze durante i viaggi ferroviari con più operatori, i passeggeri in possesso del biglietto unico beneficeranno di una protezione completa, che comprende assistenza, riprotezione, rimborso e risarcimento.

La Commissione Europa vuole introdurre inoltre nuovi obblighi per le piattaforme di biglietteria e gli operatori al fine di garantire un accesso equo alla vendita dei biglietti. Saranno necessarie quindi piattaforme dove poter visualizzare le offerte e confrontarle.

Quando arriva il biglietto unico?

L'iter sarà ancora lungo in quanto queste sono solamente le proposte della Commissione Europea. Cosa prevedono i prossimi passaggi? La Commissione presenterà i nuovi regolamenti al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo affinché siano esaminati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Ma non è finita qui in quanto per sviluppare i nuovi sistemi di prenotazione, gli Stati membri devono anche accelerare l'attuazione delle norme della Direttiva sui Sistemi di trasporto intelligenti relative alla condivisione dei dati di trasporto multimodale sui punti di accesso nazionali.

[Immagine copertina realizzata con AI]

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