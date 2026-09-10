GR Kart, il primo Go-Kart di Gazoo Racing è ufficiale

Mesi fa alcune indiscrezioni parlavano della possibilità che Toyota iniziasse a commercializzare Go-Kart a marchio GR. A quanto pare è tutto vero perché Gazoo Racing ha annunciato il lancio del suo primo Go-Kart pensato per far muovere i primi passi ai ragazzi nel mondo del motorsport. Si tratta quindi di un prodotto ''entry level'', ideato anche per rendere più accessibile il mondo del karting. Nasce così GR Kart che al momento è venduto solamente in Giappone a un prezzo di 385.000 yen che al cambio sono circa 2.150 euro.

GR Kart

Un Go-Kart per tutti

Akio Toyoda, presidente di Toyota, ha a lungo desiderato che gli sport motoristici diventassero un'attività accessibile a un numero maggiore di persone. Il GR Kart è nato dal desiderio di rendere questa disciplina, porta d'accesso agli sport motoristici, più accessibile. Essendo un ''kart prodotto da una casa automobilistica'', ogni GR Kart è realizzato con cura, incorporando l'esperienza e l'ingegno affinati nella produzione automobilistica Toyota.

GR Kart

La casa automobilistica giapponese non ha solo lavorato per ridurre i costi e rendere il suo Go-Kart più accessibile. Infatti, si è occupata pure di rendere la manutenzione più semplice ed economica. Inoltre, i componenti sono progettati per garantire sicurezza e durata. Le forme del Go-Kart sono state studiate appositamente per semplificare il suo trasporto sulle piste.

Un Go Kart per ragazzi e adulti, per questo è possibile facilmente regolare pedali e volante per far sedere senza problemi piloti alti tra i 135 e i 185 cm. Niente trasmissione a catena ma a cinghia per semplificare la manutenzione. Il motore è un 4 tempi con una cilindrata di 215 cc. Non sono stati comunicati i dettagli su potenza e coppia ma sappiamo comunque che il Go-Kart presenta un peso di 83 kg. Il suo design è stato pensato anche in ottica di sicurezza.

GR Kart

Per esempio, il paraurti è stato sagomato per impedire ad altri kart di salire sulla gomma posteriore in caso di collisione. Insomma, nulla è lasciato al caso. GR Kart si potrà acquistare presso piste di kart selezionate in Giappone e in alcuni punti vendita GR Garage, con l'intenzione di ampliare ulteriormente la rete di distribuzione. Lo vedremo mai arrivare in Europa? Nulla è stato detto al riguardo ma possiamo immaginare che molto dipenderà dal successo che avrà in Giappone.

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