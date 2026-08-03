Caro carburante, a luglio che stangata per gli italiani: la spesa è salita di 782 milioni

Il caro carburante è un tema molto dibattuto. I prezzi di benzina e soprattutto quelli del diesel hanno raggiunto livelli importanti, andando a pesare sempre di più sulle tasche degli italiani. Il Governo è intervenuto con il taglio delle accise ma l'impatto sui budget dei consumatori è stato comunque importante. Infatti, il Codacos ha fatto due conti e ha scoperto che nonostante il taglio delle accise che a luglio è stato di 7 giorni su 31, la spesa per il rifornimento di carburante su strade e autostrade italiane è salita nell’ultimo mese di 782 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2025.

L'impatto del caro carburante sulle tasche degli italiani

Ma come si è arrivati a questa cifra? Considerata la media ponderata mensile di benzina e diesel sulla base dei prezzi giornalieri resi noti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e i consumi di carburante sulla rete ordinaria che nel mese di luglio registrano i valori più alti dell’anno (circa 2,85 miliardi di litri venduti), su strade e autostrade sono stati spesi a luglio più o meno 5,6 miliardi di euro solo per i rifornimenti di diesel e benzina. Nel dettaglio, circa 3,4 miliardi di euro per il gasolio e 2,2 miliardi di euro per la benzina.

Prezzi benzina

Rispetto allo scorso anno si tratta di un aggravio 782 milioni di euro, a parità di consumi. Questo nonostante il taglio delle accise sia stato in vigore per un totale 7 giorni: prima dall’1 al 3 luglio, e poi dal 28 al 31 luglio. Insomma, un vero e proprio salasso per le tasche degli italiani. Sempre a luglio, grazie a IVA e accise, lo Stato ha guadagnato circa 2,9 miliardi di euro grazie ai rincari alla pompa.

E adesso che succede?

Bisognerà capire come evolverà questo mese di agosto in base all'andamento della crisi in Iran. L'attuale taglio delle accise scade il 6 agosto ma già il 4 pare che il Governo si potrebbe esprimere su eventuali nuove misure. Secondo l'associazione, in assenza di ulteriori tagli fiscali, e nell’ipotesi i listini alla pompa rimangano ai livelli attuali, gli italiani dovrebbero mettere in conto nel mese in corso una spesa per i rifornimenti non inferiore ai 5,1 miliardi di euro, in crescita di quasi 1 miliardo di euro rispetto a quella di agosto 2025.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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