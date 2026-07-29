La Ferrari 12Cilindri si fa ancora più cattiva? Il prototipo ci dice che…

Le foto spia della coupé top di gamma del tutto mimetizzata ci mostrano un'aerodinamica che sembra rivista e suggeriscono che il V12 da 6,5 litri potrebbe essere più performante

A Maranello non tiene banco solo l’arrivo della nuova elettrica Luce (guarda Ferra Luce). La casa del Cavallino Rampante non può certo rallentare lo sviluppo dei suoi modelli con motori convenzionali e in queste ore abbiamo beccato il prototipo di quella che sembra proprio una 12Cilindri sottoposta a una bella sessione di pesi in palestra per mettere su muscoli e potenza.

Ferrari 12Cilindri: un prototipo mimetizzato potrebbe anticipare una versione più performante

Arriva una 12Cilindri potenziata?

A guardare le foto spia sembra proprio che la casa italiana sia quasi pronta per il lancio di una – chiamiamola – “Versione Speciale” (chissà che il nome sia proprio questo) ad alte prestazioni.

In realtà, né il nome né i dati sulle prestazioni sono stati ancora confermati da Ferrari (guarda la homepage di Ferrari), ma tutto fa presumere che il V12 da 6,5 ​​litri montato anteriormente superi gli attuali 830 CV e 678 Nm, arrivando a sfiorare la soglia dei 900 CV. Gli indizi? Se non sotto il cofano, almeno possiamo vedere la silhouette della GT camuffata.

Ferrari 12Cilindri: la coda mostra quello che sembra essere uno spoiler di maggiori dimensioni

Dettagli aerodinamici nuovi

Sotto le pellicole mimetiche sembra trovare spazio in coda uno spoiler maggiorato rispetto alla versione standard (guarda Ferrri 12Cilindri), ma anche gli splitter anteriori paiono più grandi. Insomma, a quanto pare gli ingegneri di Maranello stanno lavorando su una versione ancora più prestazionale della coupé top di gamma, che potrebbe essere lanciata ufficialmente nel 2027, seguita probabilmente dalla versione Spider nel 2028. Per adesso le informazioni non ci danno la possibilità di azzardare altre ipotesi, ma siamo sicuri che da Maranello ci faranno sapere di più entro breve tempo.

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