Distributori di carburante, arrivano gli incentivi per la riconversione all'elettrico

L'iter non è certamente stato breve, anzi lungo e complesso. Finalmente, da pochi giorno il Governo ha dato semaforo verde al disegno di legge Concorrenza al cui interno troviamo la riforma della rete di distribuzione dei carburanti. L'obiettivo? Ne avevamo scritto in passato ed è quello di accelerare la riconversione delle stazioni di servizio verso l’elettrico e i biocarburanti.

120 milioni di euro dal 2028 al 2030: fino a 60 mila euro di contributo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), metterà sul piatto 120 milioni di euro tra il 2028 e il 2030. Fondi che permetteranno di offrire un contributo fino a 60 mila euro, nella misura massima del 50% delle spese sostenute, per i titolari di impianti di distribuzione del carburante che scelgano di riconvertirli in una stazione di ricarica di veicoli elettrici o per la produzione di biocarburanti. Insomma, ci sarà un fondo di 40 milioni di euro all'anno per 4 anni per sostenere questa iniziativa. Il tutto sarà finanziato attraverso il Fondo dei proventi delle aste di quote di emissione di CO2.

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Ma non è finita perché il Governo ha previsto un ulteriore indennizzo, non superiore a 20 mila euro che può essere chiesto dal gestore che non prosegua la propria attività nell’impianto convertito. Oltre agli indennizzi e incentivi, il disegno di legge prevede misure atte a semplificare le procedure oltre a disciplinare le modalità di dismissione. In particolare, si prevedono la messa in sicurezza dell’impianto e l’isolamento delle matrici attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica, la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, l’inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.

Misure per accelerare il processo di decarbonizzazione

La riforma della rete di distribuzione dei carburanti è molto importante per accelerare il percorso dei decarbonizzaizone come ha spiegato il Ministro Gilberto Pichetto.

Queste norme introducono strumenti concreti e adeguate risorse economiche per accelerare l’evoluzione di un settore decisivo per la decarbonizzazione. La trasformazione del trasporto stradale deve essere scandita da un processo governato e sostenibile, innovativo e indirizzato a tutte le tecnologie disponibili: le misure approvate oggi vanno in questa direzione. Un altro articolo del ''Disegno di legge Concorrenza” prevede adeguata informazione ai consumatori, con l’obbligo in capo al titolare di informare gli utenti sulla disponibilità presso i punti vendita di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e carburanti alternativi in generale, quali ad esempio idrogeno ed e-fuel.

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