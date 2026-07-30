Ferrari ribadisce: la Luce è una vera Ferrari «da ogni punto di vista»

Ricordiamo tutti le polemiche, anche feroci, che hanno accompagnato la presentazione della Ferrari Luce. Rea, a dire di molti (anche figure rilevanti del settore), di non essere una vera Ferrari. Il Cavallino Rampante ha deciso di non lasciar correre le critiche, intervenendo più volte a difesa della sua prima elettrica. Dopo le parole del CEO Benedetto Vigna a maggio e quelle del responsabile marketing Enrico Galliera a giugno, questa volta tocca a Pietro Virgolin, responsabile marketing globale del Cavallino, ribadire a Goodwood la fedeltà della Luce al marchio del Cavallino Rampante.

La Luce è una vera Ferrari

Intervistato da CarBuzz, Virgolin rivendica la matrice sportiva del progetto: «Da ogni punto di vista, questa è una vera Ferrari», ha dichiarato, spiegando che il propulsore nasce dall'esperienza maturata nelle competizioni e che la stessa logica guida l'aerodinamica della vettura. Il cofano anteriore, spiega, è in realtà una superficie alare vera e propria, mentre la parte verniciata della carrozzeria viene descritta come un “abito” che avvolge l'abitacolo nero. I quattro motori elettrici, uno per ruota, rappresenterebbero secondo Virgolin un vantaggio ingegneristico enorme, in sinergia con le sospensioni attive.

Sul tema dei cinque posti, prima assoluta per Ferrari, Virgolin ha detto che Ferrari produce solo auto sportive, ma questa può essere goduta anche in compagnia. Un concetto non troppo diverso da quanto già sostenuto da Vigna, secondo cui la Luce piacerebbe «sia ai vecchi che ai nuovi clienti».

Resta da vedere se questa narrativa, ripetuta con costanza a ogni occasione possibile, riuscirà a spegnere davvero le polemiche legate al design della Ferrari Luce. O se, molto più probabilmente, continuerà ad alimentare il dibattito su un modello che, a ragione o a torto, segna comunque uno spartiacque nella storia del marchio. E, anche all’insegna della continuità, resta per molti difficile da accettare. Forse più che le precisazioni dei dirigenti Ferrari sarà la storia, e i prossimi modelli, a dire se e quanto la Luce sarà stato (non solo dal punto di vista finanziario) un successo o un tentativo fallito.

FONTE: CarBuzz

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