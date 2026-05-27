Prophecy concept: alle radici dell’attuale design Hyundai

Se guardi oggi una Hyundai Ioniq 6, stai osservando l'evoluzione di un'idea presentata nel 2020. La Prophecy non è stata la classica concept car destinata a prendere polvere in un museo, ma una vera dichiarazione d’intenti. Con questo esercizio di stile, il brand coreano ha tracciato la rotta per la sua mobilità elettrica, anticipando soluzioni che ora trovi regolarmente nei listini.

Con la Prophecy, Hyundai ha dato continuità al percorso iniziato con la concept 45, portando la filosofia stilistica Sensuous Sportiness verso un linguaggio più fluido ed essenziale. L'obiettivo non era seguire la moda del momento, ma creare un design capace di non invecchiare precocemente.

''Prophecy non segue le tendenze. Esalta una bellezza senza tempo destinata a durare negli anni. Il suo design iconico ha ampliato ulteriormente gli orizzonti stilistici di Hyundai'', dice SangYup Lee, a capo dello Hyundai Global Design Center.

Hyundai Prophecy concept, 3/4 anteriore

L'aerodinamica come funzione del design

La Prophecy è stata progettata attorno a una piattaforma EV dedicata. Questo ha permesso di allungare il passo e ridurre gli sbalzi, ottenendo proporzioni impossibili per un'auto termica. La silhouette è definita dalla One Curve, una linea continua che percorre l'intera carrozzeria rendendo la forma levigata e naturale.

Le fiancate posteriori richiamano le streamliner degli anni Venti e Trenta, con una coda filante che strizza l'occhio al mondo della nautica. Ma non è solo estetica: ogni elemento ha una funzione tecnica precisa.

Ruote a elica: progettate per estrarre il calore dai freni e pulire i flussi d'aria.

Spoiler integrato: aumenta la deportanza per dare stabilità quando decidi di alzare il ritmo.

Sottoscocca: completamente carenato per massimizzare l'efficienza energetica.

Parametric Pixel: la firma luminosa introdotta qui è diventata il marchio di fabbrica della gamma Ioniq.

Hyundai Prophecy concept, l'interno

Un abitacolo che elimina il volante

Sfruttando l'architettura E-GMP, i designer hanno ripensato completamente lo spazio interno. Senza gli ingombri del motore a scoppio, l’abitacolo diventa una sorta di salotto tecnologico orientato al benessere.

La novità più radicale? L'assenza del volante. Al suo posto trovi due joystick, uno nella console centrale e uno nella portiera, che compongono la Intuitive Human Interface. Secondo Hyundai, questa soluzione migliora l'ergonomia e libera la visuale del conducente.

Quando attivi la modalità Relax, l'esperienza cambia: i sedili si reclinano e il cruscotto ruota verso l'alto, trasformando la plancia in un grande display per l'intrattenimento. Non essendoci il volante a ostacolare la vista, la sensazione di spazio aumenta considerevolmente.

Aria pulita, anche da ferma

Un dettaglio tecnico interessante riguarda il sistema di purificazione dell'aria. La Prophecy è dotata di sensori per il particolato fine: se il livello di inquinamento sale, il sistema aspira aria dall'esterno, la filtra e la immette nell'abitacolo.

Una volta purificata, l'aria viene rilasciata nuovamente all'esterno. È un ciclo continuo che garantisce un ambiente sano anche durante le fasi di ricarica, senza dover aprire i finestrini.

Hyundai IONIQ 6

Dalla concept alla strada: l'eredità della Ioniq 6

Oggi l'eredità della Prophecy vive nella Ioniq 6. La berlina di serie riprende quasi integralmente la silhouette aerodinamica e l'approccio alla massima efficienza. È la prova che la visione di Hyundai non era solo un esercizio accademico, ma un piano industriale preciso.

Il valore del progetto è stato confermato anche dai premi internazionali: nel 2020, la Prophecy ha vinto il Car Design Award nella categoria Concept Cars e il prestigioso Best of the Best ai Red Dot Awards. Riconoscimenti che sottolineano come il design possa essere uno strumento fondamentale per la transizione elettrica di un brand.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/05/2026