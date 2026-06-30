Stop diesel Euro 5, il Piemonte evita il blocco grazie al biodiesel: ecco come

Dal primo ottobre 2026 sarebbe scattato il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 nelle grandi città delle Regioni del bacino Padano. Il Piemonte, però, è riuscito a trovare una soluzione per scongiurare questo stop, consentendo a queste vetture di poter comunque continuare a circolare. Come?

In Piemonte le auto diesel Euro 5 continueranno a circolare

La soluzione che è stata trovata riguarda una serie di misure compensative che hanno permesso di evitare lo stop alla circolazione dal primo ottobre nelle città con oltre 100 mila abitanti. In pratica, il Piemonte ha stanziato 14 milioni di euro per incentivare l'utilizzo del biodiesel attraverso una serie di incentivi economici. In pratica, la Regione riconoscerà un bonus compreso tra 50 e 100 euro l’anno sul prezzo del carburante attraverso una carta dedicata. Si partirà il prossimo inverno e l'obiettivo è quello di stimolare l'utilizzo del biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) che può essere tranquillamente utilizzato sulle auto diesel in circolazione.

Insomma, l'HVO salva le auto diesel Euro 5 in Piemonte. C'è ovviamente grande soddisfazione da parte del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio perché questa soluzione permette di scongiurare lo stop di oltre 300 mila auto diesel Euro 5. Il blocco della circolazione, nello specifico, avrebbe riguardato in particolar modo l’area metropolitana di Torino e Novara. Stoccata da parte del presidente della Regione a Bruxelles che ricorda le difficoltà economiche delle persone. Una persona che utilizza un'auto di 10-15 anni lo fa perché non la può cambiare e non perché non la vuole cambiare.

stop diesel

Ma non è comunque finta qui perché sono in arrivo ulteriori fondi per altri incentivi. In particolare, come riporta il Corriere della Sera, arriveranno 14 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente e 30 milioni di euro di fondi Fesr per sostenere car sharing, mobilità ciclabile, trasporto pubblico e interventi urbani. Arriveranno altri 11,5 milioni di euro che saranno utilizzati per introdurre sistemi di intelligenza artificiale per la gestione del traffico nell’area di Torino, con controllo dei flussi e limiti di velocità dinamici.

In agricoltura sono previsti 10 milioni di euro per la diffusione delle colture di copertura capaci di assorbire ammoniaca e altri inquinanti. Stanziati 14,4 milioni di euro per la manutenzione degli impianti di riscaldamento più datati e per l’installazione di nuovi sistemi a biomassa.

Visto quanto fatto dalla Regione Piemonte, sarà interessante capire come si muoveranno le altre Regioni del bacino Padano per scongiurare il blocco delle auto diesel Euro 5.

Fonte: Corriere della Sera

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