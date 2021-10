Un facile riscontro lo abbiamo trovato consultando alcuni dei principali siti che vendono autoricambi online: l'additivo AdBlue, fondamentale per il funzionamento dei catalizzatori SCR dei recenti motori Diesel, sta diventando sempre più difficile da reperire. L'allarme l'ha lanciato il segretario generale dell'Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionalii Trasportounito, Maurizio Longo, secondo cui la causa sarebbe il forte aumento del costo dei carburanti e in particolare del metano. Questo gas è infatti essenziale per la produzione di ammoniaca, dalla quale si ottiene l'urea, che dell'AdBlue è l'ingrediente base.

E I CAMION NON PARTONO Il problema impatta anche sugli automobilisti, ma è particolarmente grave per il mondo dei trasporti dove questa improvvisa crisi rischia di fermare 1,5 milioni di veicoli adibiti al trasporto delle merci, di cui oltre 300 mila aventi portata superiore a 35 quintali. E si tratta dei più recenti, a minore impatto ambientale, appartenenti alle categorie di omologazione Euro 5 ed Euro 6, che senza additivo non si mettono in moto.

PREZZI ALLE STELLE Coinvolta nello stop alla catena produttiva di AdBlue anche l'azienda specializzata Yara di Ravenna, che soddisfa circa il 60% del fabbisogno nazionale, e ciò ha innescato fenomeni di speculazione sul prodotto, il cui prezzo è balzato da 250 a 500 euro per 1.000 litri che, c'è da scommettere, non mancheranno di ripercuotersi sul costo delle merci trasportate.

IL VERO STOP RIGUARDA L'IDROGENO Da notare che il metano nella produzione dell'ammoniaca è a monte del processo vero e proprio: serve infatti per ottenere l'idrogeno tramite un processo chiamato reforming. E solo in un secondo momento l'idrogeno ottenuto viene combinato con azoto in apposito reattore, a formare ammoniaca secondo la cosiddetta reazione Haber. Quindi l'alto costo del metano si riflette su tutti i processi che richiedono idrogeno e su tutti i processi industriali in genere. non solo sull'AdBlue.

EFFETTI VERI E SOLO PRESUNTI Paradossalmente la penuria di additivo non ha effetti sui mezzi più vecchi e inquinanti, da Euro 0 a Euro 4, che non lo utilizzano affatto. Non c'è comunque da temere una drammatica impennata delle emissioni, giacché lo stop dei trasporti tramite mezzi Euro 5 ed Euro 6 non aumenterà di colpo la disponibilità di veicoli più datati. Ne potrebbe aumentare marginalmente la percorrenza, ma a risentirne sarà principalmente la disponibilità delle merci e quindi il loro costo. Vi sentite sollevati?