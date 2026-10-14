Nuovo Subito Motori: niente rivoluzione, ma una strada precisa verso il portale verticale

Filtri per dimensioni, annunci che si compilano da soli partendo dalle foto dell'auto, targa oscurata in automatico e prezzo consigliato. Il rinnovamento di Subito Motori è il punto d'arrivo di un lavoro iniziato due anni fa, e non è finito. Ecco cosa trovate oggi e cosa aspettarvi.

Su Subito un'auto cambia proprietario ogni 3 minuti, almeno secondo i dati della piattaforma. Ora la sezione auto ha una home page tutta sua e una serie di strumenti nuovi per chi compra e per chi vende. Subito lo chiama ''nuovo Subito Motori''. Prima di andarlo a vedere, però, conviene sapere cosa aspettarsi: non troverete un sito stravolto. Alcune novità le avete probabilmente già usate senza notarle, altre arriveranno nei prossimi mesi.

''In due anni abbiamo rinnovato completamente il prodotto senza snaturarlo'', spiega Andrea Negri, Product & UX Director di Subito. Il metodo è quello delle aziende tech: ogni funzione viene provata e convalidata un passo alla volta prima di arrivare a tutti gli utenti. Per questo il cambiamento è arrivato a piccole dosi. La home page con la sezione Motori in evidenza, per esempio, è online da giugno.

Il lancio di ottobre mette insieme questi passi e dà loro un nome e una direzione: Subito, il più grande sito di annunci generalista d'Italia, con Subito Motori si dedica in maniera più specifica alla auto usate. E il percorso continua, perché Subito ha già annunciato altri sviluppi nel 2027.

Filtro per dimensioni , con lunghezza, larghezza e altezza. Serve a chi ha un box stretto, un posto auto condominiale o un parcheggio con limite di altezza. Subito dice che oggi è ''un unicum sul mercato'', e sui principali portali italiani non ne ho trovato uno equivalente. È la novità più utile del pacchetto.

, con lunghezza, larghezza e altezza. Serve a chi ha un box stretto, un posto auto condominiale o un parcheggio con limite di altezza. Subito dice che oggi è ''un unicum sul mercato'', e sui principali portali italiani non ne ho trovato uno equivalente. È la novità più utile del pacchetto. Filtro neopatentati , per mostrare solo le auto che chi ha la patente da meno di un anno può guidare.

, per mostrare solo le auto che chi ha la patente da meno di un anno può guidare. Potenza in CV e kW ed equipaggiamento .

ed . Ricerca multipla : più modelli della stessa marca, più carrozzerie e più colori nella stessa ricerca, oltre a classe di emissione e carburante.

: più modelli della stessa marca, più carrozzerie e più colori nella stessa ricerca, oltre a classe di emissione e carburante. Ordinamento dei risultati in base ai filtri più usati.

in base ai filtri più usati. Etichette per l'usato professionale: ''rivenditore verificato'', per i dealer di cui Subito ha verificato identità e attività, e ''auto certificate'', per i veicoli garantiti dalla casa madre.

Compilazione automatica dalle foto . Non serve fotografare la targa a parte né scriverla a mano. Si caricano le foto dell'auto, il sistema riconosce da solo la targa nelle immagini e compila i dati tecnici prendendoli dalla banca dati Infocar. Restano da aggiungere chilometri, prezzo e descrizione.

. Non serve fotografare la targa a parte né scriverla a mano. Si caricano le foto dell'auto, il sistema riconosce da solo la targa nelle immagini e compila i dati tecnici prendendoli dalla banca dati Infocar. Restano da aggiungere chilometri, prezzo e descrizione. Targa oscurata in automatico . Chi vuole usare la compilazione automatica ma non vuole mostrare la targa nell'annuncio può attivare l'oscuramento. Ci pensa il sistema, senza dove rutilizzare programmi di fotoritocco.

. Chi vuole usare la compilazione automatica ma non vuole mostrare la targa nell'annuncio può attivare l'oscuramento. Ci pensa il sistema, senza dove rutilizzare programmi di fotoritocco. Prezzo consigliato. Mentre si pubblica l'annuncio compare una forbice di prezzo calcolata sulle auto simili già presenti su Subito.

Il ''nuovo Subito Motori'' non è il primo. Il 7 ottobre 2019 Subito aveva già lanciato Subito Motori, con la divisione della piattaforma in quattro aree (Motori, Market, Immobili e Lavoro). C'erano già oltre venti filtri, compresa la potenza, i dati tecnici Infocar negli annunci e la distinzione tra privati e professionisti. Lo avevamo raccontato anche noi. La novità di oggi è che ciascuna delle quattro aree ha una home page dedicata.

Anche negli strumenti per chi vende ci sono dei precedenti. AutoScout24 compila gli annunci partendo dalla targa dal 2019, ma la targa va scritta a mano. Le etichette ''Super prezzo'' e ''Ottimo prezzo'', calcolate confrontando annunci simili, ci sono dal 2017. Rispetto a questi strumenti, Subito fa un passo in più: legge la targa direttamente dalle foto dell'auto e la oscura su richiesta. È una bella comodità, soprattutto per chi deve caricare parecchi annunci.

Filtri per carburante, emissioni, colore e carrozzeria sono la normalità per qualunque portale verticale, e lo stesso vale per le etichette che distinguono i dealer verificati. Per Subito sono comunque un salto in avanti, perché la piattaforma nasce per vendere di tutto, dalla friggitrice ad aria alla bicicletta.

I numeri spiegano la scelta. La sezione auto conta oltre 500.000 annunci attivi, pubblicati da 250.000 privati e da quasi 8.500 rivenditori verificati, e oltre 650.000 visitatori al giorno. Subito la chiama ''il parco auto più grande d'Italia''. Il primato vale per il numero di annunci. Per il mercato reale il quadro è diverso: ''un'auto ogni 3 minuti'' significa circa 175.000 auto l'anno, su un mercato che nel 2025 ha superato i 3 milioni di usate vendute. È circa il 5 o 6% del totale. È tanto, ma lascia molto spazio per crescere.

Subito Motori

C'è poi il lato economico. I privati che pagano per dare più visibilità al proprio annuncio spendono in media dai 10 ai 15 euro. Per i professionisti, circa il 60% della spesa va in servizi di visibilità che si aggiungono all'abbonamento. Più strumenti per i dealer significano più servizi da vendere ai dealer. Lo dice in modo esplicito Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito: l'obiettivo è offrire ai rivenditori ''non solo una vetrina, ma uno strumento''.

Il dato più solido è quello di UNRAE: nel 2025 in Italia sono state vendute 2,1 auto usate per ogni auto nuova, contro 2,0 nel 2024. L'usato non è più un ripiego, è una scelta sempre più diffusa dopo che i prezzi delle auto nuove sono lievitati negli ultimi anni come la pasta della pizza.

Con il lancio, Subito ha diffuso anche i dati del proprio Osservatorio Second Hand Economy, realizzato con Ipsos Doxa: 1 italiano su 5 dice di aver comprato un'auto usata negli ultimi tre anni, sei punti in più rispetto al 2024. Secondo il sondaggio, tra chi ha comprato usato l'ibrido (16%) e l'elettrico (14%) insieme supererebbero la benzina (22%).

Questo dato va letto bene. Il sondaggio si basa su 2.001 interviste, ma I passaggi di proprietà registrati da UNRAE nel 2025 contano tutte le transazioni, comprese quelle delle aziende, e tengono le categorie separate: ibride (mild e full) 10,3%, plug-in 1,3%, elettriche 1,1%, mentre diesel (41,3%) e benzina (38,6%) restano nettamente in testa. Più che il mercato, il sondaggio fotografa forse una percezione: chi compra usato oggi sente di aver scelto o di voler scegliere un'auto più moderna e ''elettrificata'' di quanto dicano i registri.

Il nuovo Subito Motori non è una rivoluzione, e Subito non finge che lo sia: è un rinnovamento costruito un passo alla volta in due anni, che oggi trova una forma riconoscibile. Chi apre il sito troverà soprattutto strumenti più comodi. Per chi compra, i filtri per dimensioni e per neopatentati sono le novità che fanno davvero la differenza. Per chi vende, la compilazione automatica dalle foto con la possibilità di oscurare la targa è la funzione che fa risparmiare più tempo. La partita vera si gioca con i dealer: Subito vuole smettere di essere la bacheca dove si vende l'auto come si vende il mobile della nonna e diventare sempre più un concorrente diretto dei portali specializzati.

Cos'è il nuovo Subito Motori?

È la sezione auto di Subito.it rinnovata a ottobre 2026, al termine di un lavoro graduale iniziato due anni prima. Ha una home page dedicata, nuovi filtri di ricerca, la compilazione automatica dell'annuncio dalle foto dell'auto e un prezzo consigliato per chi vende.

Subito Motori è cambiato completamente?

No. Il rinnovamento è arrivato per gradi e alcune funzioni erano già online prima del lancio ufficiale. Subito ha annunciato altri sviluppi per il 2027.

Quali sono i nuovi filtri di Subito Motori?

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza), potenza in CV e kW, equipaggiamento, auto adatte ai neopatentati, ricerca su più modelli della stessa marca e scelta multipla di carrozzeria e colore, oltre a classe di emissione e carburante.

Come funziona la compilazione automatica dell'annuncio su Subito?

Si caricano le foto dell'auto e il sistema riconosce la targa nelle immagini, poi compila i dati tecnici prendendoli dalla banca dati Infocar. Chi vende aggiunge chilometri, prezzo e descrizione.

Si può nascondere la targa nelle foto dell'annuncio su Subito?

Sì. Attivando l'oscuramento della targa, il sistema la nasconde in automatico nelle foto, senza programmi di fotoritocco, e la compilazione automatica funziona lo stesso.

Il prezzo consigliato di Subito è affidabile?

È una forbice calcolata sugli annunci di auto simili presenti su Subito, quindi riflette i prezzi chiesti, non quelli finali di vendita. Conviene confrontarla con una quotazione indipendente dell'usato.

Il filtro per dimensioni esiste su altri siti di auto usate?

Subito lo presenta come unico sul mercato, e sui principali portali italiani di annunci auto non risulta un filtro equivalente.

Quante auto usate si vendono in Italia?

Secondo UNRAE, nel 2025 sono state vendute 2,1 auto usate per ogni auto nuova. Diesel (41,3%) e benzina (38,6%) restano le alimentazioni più diffuse tra le usate, le elettriche sono all'1,1%.

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