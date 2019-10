Autore:

Claudio Todeschini

PER UN USATO SICURO Volete cambiare automobile o motocicletta o anche la barca, un camper o il trattore? Oppure vendere il vostro veicolo, o mettere le mani su qualche bell'esemplare di youngtimer particolarmente sfiziosa? La piattaforma Subito.it, prima in Italia nel settore degli annunci di compravendita, ha presentato ieri il suo rinnovato portale, suddiviso in quattro macro-categorie: Motori, Market, Immobili e Lavoro. Un importante sforzo di riorganizzazione dell’intero sito web, strutturato ora in maniera più verticale, in cui ogni area beneficia di uno spazio e un’organizzazione più coerenti.

MOTORI ONLINE Aver creato una categoria tutta dedicata ai motori ha perfettamente senso: basti pensare che questo settore occupa da solo il 32% del contenuto del portale, e genera il 44% del traffico sulla piattaforma, con 4,6 milioni di utenti unici al mese e oltre 400.000 annunci. Solo lo scorso anno sono state 450 milioni le ricerche legate alle auto e alle moto: anche e soprattutto per questo motivo, gli sviluppatori hanno prestato particolare attenzione a rendere la ricerca quanto più semplice e completa possibile, con oltre venti possibili filtri (marca, modello, anno di immatricolazione, colore ecc.).

TUTTO A PORTATA DI CLIC Le singole inserzioni contengono tutte le informazioni che si possono desiderare: i dati chiave della macchina, la sua storia, la scheda tecnica con i dati Infocar, una descrizione libera (dove il privato può dare sfogo alla sua creatività, o il concessionario sottolineare la sua professionalità), e ovviamente le fotografie, sempre fondamentali in questo genere di annunci. Le inserzioni con immagini sono visitate sette volte di più rispetto a quelle nude e crude.