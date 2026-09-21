Auto usate: sempre più diffuse le truffe con l'intelligenza artificiale

Cerchi un’auto usata online, trovi un annuncio credibile e controlli perfino che la concessionaria esista. Poi paghi, aspetti la consegna e scopri che la vettura non arriverà mai, perché di fatto non esiste. È successo negli Stati Uniti a un acquirente di Toyota 4Runner: secondo la ricostruzione di The Drive, i truffatori avevano copiato l’identità di un rivenditore reale, preparato documenti apparentemente autentici e mostrato persino il viaggio dell’auto su un falso sito di tracciamento. Nell’inganno sono entrati anche immagini generate con l’intelligenza artificiale e una voce alterata al computer.

La parte più insidiosa di questa vicenda è che l’offerta non appariva assurda. Il prezzo della 4Runner era plausibile e il concessionario preso a modello esisteva davvero. Il controllo del nome dell’azienda, quindi, non bastava: bisognava capire chi ci fosse dietro quello specifico annuncio e chi stesse ricevendo il denaro.

L’IA può aiutare a costruire foto dell’auto, ambientazioni e comunicazioni convincenti. Il resto della truffa può servirsi di strumenti più tradizionali: un sito che imita quello di un rivenditore, documenti falsi e coordinate di pagamento indicate al momento opportuno. Anche un numero di telaio che restituisce risultati online può essere stato copiato da una vettura reale; da solo, non dimostra che chi pubblica l’annuncio possieda quell’auto. Nel caso della 4Runner, anche il finanziatore aveva effettuato verifiche prima di trasferire il denaro.

Per l’Italia occorre distinguere due cose. Le truffe nella compravendita online di auto usate sono un rischio riconosciuto: l’ACI, nella sua guida all’acquisto, invita a controllare venditore e veicolo e a non pagare prima di aver visto l’auto. Non risultano, però, dati pubblici sufficienti per dire quante truffe automobilistiche italiane usino l’IA o misurare quanto stiano aumentando. Il fenomeno è documentato negli Stati Uniti; attribuirgli già le stesse dimensioni nel nostro Paese sarebbe una forzatura.

Sappiamo invece che i contenuti generati al computer vengono usati anche per tentare frodi rivolte al pubblico italiano. Altroconsumo ha documentato falsi video in cui il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta sembra promuovere investimenti. Non è una truffa legata alle auto, ma mostra perché una voce o un video credibile non costituiscono più una verifica sufficiente.

Facebook Marketplance

No. Il caso raccontato della 4Runner nasce su Facebook Marketplace, ma un annuncio falso, un’identità copiata o un link a un sito esterno possono raggiungerti anche attraverso altri siti di annunci e i messaggi che partono da lì. Questo non significa che sia documentata la stessa diffusione di annunci auto creati con l’IA su ogni piattaforma italiana.

Le precauzioni valgono quindi ovunque tu cerchi la tua prossima auto. Subito, nelle sue indicazioni di sicurezza, raccomanda di mantenere la trattativa nella chat ufficiale e di diffidare di chi vuole spostarla su WhatsApp o via email, invia link sospetti oppure chiede dati personali e bancari. Per un’automobile, a questi controlli devi aggiungere quelli sul mezzo e sui documenti prima di versare denaro.

Se vedi un annuncio che ti interessa, puoi fare alcune verifiche per tutelarti dalle truffe. In quest’ordine:

Contatta il rivenditore attraverso un recapito che hai trovato autonomamente: senza, quindi, passare per i link o i riferimenti che trovi nell'annuncio. Per esempio, cerca con Google il suo sito ufficiale o passa attraverso canali che già conosci. Chiedi se l’auto dell’annuncio è davvero disponibile presso quella sede.

senza, quindi, passare per i link o i riferimenti che trovi nell'annuncio. Per esempio, cerca con Google il suo sito ufficiale o passa attraverso canali che già conosci. Chiedi se l’auto dell’annuncio è davvero disponibile presso quella sede. Guarda l’auto di persona e, se possibile, falla esaminare da un meccanico di fiducia. Se il venditore insiste per una caparra prima ancora di mostrartela, fermati.

e, se possibile, falla esaminare da un meccanico di fiducia. Se il venditore insiste per una caparra prima ancora di mostrartela, fermati. Confronta il numero di telaio sul veicolo con quello dei documenti . Per un’auto già immatricolata in Italia, verifica anche la sua situazione al PRA: l’ACI spiega come controllare intestazione, vincoli e gravami tramite una visura.

. Per un’auto già immatricolata in Italia, verifica anche la sua situazione al PRA: l’ACI spiega come controllare intestazione, vincoli e gravami tramite una visura. Controlla con attenzione chi stai pagando. Un nome commerciale familiare, un logo su una fattura o un sito ben fatto non provano che le coordinate ricevute appartengano al concessionario.

Una ricerca delle immagini può aiutarti a scoprire foto riciclate e qualche dettaglio incoerente può insospettirti. Ma una fotografia dall’aspetto impeccabile non prova che l’auto esista. La verifica decisiva resta collegare venditore, vettura, documenti e pagamento alla stessa trattativa reale.

Se hai già versato una caparra

Contatta subito la tua banca e spiega che sospetti una frode: potrà valutare se ci sono margini per intervenire sul pagamento. Conserva annuncio, indirizzi web, chat, documenti ricevuti e ricevuta del versamento; segnala l’inserzione alla piattaforma e presenta denuncia alla Polizia postale o alle forze dell’ordine. Muoversi rapidamente non garantisce il recupero dei soldi, ma evita di perdere tempo e prove utili.