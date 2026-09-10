Auto usate, ad agosto calano le vendite, ma aumentano le rottamazioni

Il mercato dell’usato chiude il mese di agosto con il segno meno. Anche se di poco. Secondo il bollettino mensile “Auto-Trend” pubblicato dall’ACI, i passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 179.397, contro i 179.731 dello stesso mese del 2025. Una diminuzione dello 0,2%. In controtendenza le due ruote, che salgono del 2,2% a 40.968 passaggi. Nel complesso, considerando tutti i veicoli, il calo si ferma allo 0,4%, per un totale di 244.845 formalità contro le 245.737 di agosto 2025. Guardando ai primi otto mesi dell’anno, i passaggi di proprietà delle sole autovetture risultano in lieve calo (-0,4%), le moto crescono dell’1,6%, mentre il dato complessivo su tutti i veicoli risulta stabile. Il rapporto tra usato e nuovo resta comunque nettamente a favore del primo tanto che ogni 100 auto nuove vendute ad agosto ne sono state cedute 258 usate. Sui primi otto mesi dell’anno il rapporto scende a 185.

Le radiazioni accelerano, trainate dalle demolizioni

Il dato forse più interessante è però quello delle radiazioni. Le pratiche di radiazione delle autovetture sono state 64.094 ad agosto, +1,3% rispetto alle 63.293 dello stesso mese del 2025. A spingere la crescita sono soprattutto le demolizioni, +7,1%, mentre le esportazioni calano del 10,8%. Il tasso di sostituzione (il numero di auto radiate ogni 100 nuove immatricolate) si ferma a 0,92 nel mese e a 0,70 nei primi otto mesi.

In crescita anche le radiazioni delle moto, salite a 6.654 pratiche contro le 6.210 di agosto 2025, pari a +7,1%. Considerando tutti i veicoli, le radiazioni sono state 77.085 contro le 75.332 di agosto 2025, +2,3%. Sui primi otto mesi dell’anno il trend resta in crescita su tutti i fronti: +5,9% per le autovetture, +2% per i motocicli e +5,1% per l’insieme dei veicoli.

Interessante il confronto con il mercato del nuovo (che ad agosto era cresciuto del 3,2%). Un’auto su tre nuove immatricolate, in pratica, corrisponde a una radiazione. Letti in parallelo, i due bollettini raccontano un parco circolante che invecchia (la quota di vetture tra 20 e 29 anni sale al 17,4% dei passaggi di proprietà, contro il 15,4% di agosto 2025, e quelle oltre i 30 anni arrivano al 2,9%) mentre allo stesso tempo si rottama più che in passato. Due tendenze solo apparentemente in contrasto: da un lato chi tiene l’auto più a lungo, dall’altro chi finalmente la manda in demolizione, complice probabilmente l’effetto degli incentivi statali per la rottamazione.

Diesel in calo, ibride ed elettriche in crescita

Sul fronte delle alimentazioni, il mercato dell’usato resta ancorato ai motori tradizionali, ma con segnali di cambiamento. Il diesel scende al 40,1% dei passaggi di proprietà, perdendo 5 punti percentuali rispetto ad agosto 2025, mentre la benzina si mantiene sostanzialmente stabile al 35,3%. Tra le alimentazioni miste, la benzina/GPL cresce al 7,8% (+2,8%), mentre il metano scende ulteriormente allo 0,4%, in calo del 20%.

Le ibride benzina/elettrico crescono invece del 19,4%, arrivando all’11% del mercato, e le ibride diesel/elettrico salgono del 10,9% al 2,2%. Le elettriche usate restano una nicchia, all’1,2% del totale, ma in aumento del 14,5% su base annua.

Per quanto riguarda le radiazioni, ad agosto le Euro 4 sono ancora le vetture più interessate dalle cancellazioni, con il 36,4% del totale. Seguono le Euro 5 e 6, al 33,4%, e le Euro 3, al 18,4%. Le Euro 2 rappresentano invece il 9,1%. La situazione resta praticamente invariata considerando i dati da gennaio ad agosto, con percentuali molto simili. Le auto più vecchie continuano quindi a rappresentare una parte importante delle radiazioni, segnale di un ricambio del parco circolante che procede, ma senza accelerazioni.

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