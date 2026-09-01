Mercato due ruote: ad agosto su gli scooter e giù le moto. Ma senza drammi

I dati diffusi da ANCMA confermano una tendenza ben precisa: da un lato c’è la necessità concreta di spostarsi ogni giorno spendendo il giusto, dall’altro c’è la passione per la moto che, dopo dieci anni di forte crescita e 1,2 milioni di veicoli immatricolati tra il 2015 e il 2025, sta vivendo una fase che l'Associazione definisce ''di progressivo assestamento''.

Morbidelli sc125re

Il quadro di agosto tra utilità e passione

Entrando nel dettaglio dei numeri del mese appena passato, il mercato complessivo delle due ruote a motore chiude con un valore positivo del +5,28%, frutto di 17.038 veicoli messi in strada. A fare da locomotiva sono ancora una volta gli scooter, che mettono a segno una crescita del +9,92% toccando quota 10.272 unità.

Per le moto si registra invece il secondo mese consecutivo segno negativo, con una flessione del -3,9% e 5.818 veicoli immatricolati. Un rallentamento contenuto, che non deve spaventare, ma che segnala come l'acquisto d'impulso o legato alle vacanze estive stia lasciando spazio a valutazioni più ponderate.

Interessante anche il dato dei ciclomotori, che chiudono agosto con un incremento a doppia cifra del +20,92% e 948 unità registrate.

Analisi per segmenti moto: Naked in vetta, ma le Adventure Off spingono forte

Le Naked mantengono il primato assoluto nei volumi con 27.705 unità, pur registrando una leggera flessione del -2,00%. Alle loro spalle si accende la sfida nel mondo del tassello e dei grandi viaggi: le Adventure Off compiono un vero e proprio balzo in avanti con un +22,53% (20.975 immatricolazioni), superando di misura le Adventure On, scese a 20.556 unità (-4,47%).

In forte crescita figurano categorie di nicchia come i Supermotard (+40,72% e 4.375 veicoli) e l'Enduro RCG (+31,71% e 4.203 veicoli). Mostrano una buona vitalità anche le Custom con 6.334 unità (+12,03%) e le Sportive, capaci di salire a 8.050 registrazioni (+11,19%). Le Turismo proseguono lungo una traiettoria di stabilità con 10.491 mezzi (+2,37%), mentre il calo più evidente interessa le Classic, che subiscono una contrazione del -18,29% fermandosi a 5.791 unità.

Kawasaki Z1100 MY27

Analisi per cilindrata: ottavo di litro padrone negli scooter, tra le moto vincono le medie

Se guardi alla ripartizione per cilindrata nei primi otto mesi dell'anno, noti subito come le esigenze d'uso guidino le scelte degli acquirenti. Nel comparto degli scooter, la fascia regina rimane quella dei 125 cc, con ben 80.460 unità targate e un incremento del +14,19%. Si tratta della cilindrata ideale per chi cerca praticità nel traffico cittadino e la possibilità di guidare con la patente B.

Subito dopo si piazzano i modelli compresi tra 251 e 500 cc, capaci di raggiungere 50.643 immatricolazioni (+11,25%). Il salto percentuale più rilevante spetta però alla fascia 126-250 cc, che fa registrare un balzo del +44,94% con 24.895 veicoli. L'unico segno meno riguarda le cilindrate superiori a 600 cc, in calo del -10,98% (6.892 unità), mentre la classe 501-600 cc tiene con un +3,98% (4.834 unità).

Spostando l'attenzione sulle moto, la crescita più significativa è dela fascia 126-250 cc, che registra 1.259 unità e +46,74% — la crescita percentuale più alta in assoluto tra tutte le fasce di cilindrata moto. A guidare la classifica dei volumi sono però le 751-1000 cc, che totalizzano 31.198 immatricolazioni (+6,59%).

Segue la fascia 501-750 cc a quota 23.719 unità (+1,15%) e quella compresa tra 251 e 500 cc con 22.504 veicoli (+6,78%). Le maxi oltre 1000 cc accusano un lieve rallentamento (-1,34% e 18.502 unità), mentre le piccole 125 cc continuano a crescere con 11.034 unità (+8,63%).

Elettrici e quadricicli: segnali di ripresa

Un capitolo a parte merita il segmento dei veicoli a zero emissioni, che sembra essersi lasciato alle spalle le difficoltà incontrate nel 2025. Ad agosto gli elettrici mettono a segno un incremento del +31,64% con 595 unità vendute, portando il dato cumulato annuo a 7.313 veicoli e un progresso del +21,44%.

Dà segnali di risveglio anche il mercato dei quadricicli, che incassa il terzo mese di fila con il segno più: ad agosto il parziale registra un +21,51% (774 veicoli). Il consuntivo annuo sconta ancora le perdite del primo semestre (11.367 unità, pari al -4,98%), ma la rotta intrapresa sembra quella del progressivo recupero.

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Il bilancio cumulato dei primi otto mesi del 2026

Se allarghiamo lo sguardo al periodo che va da gennaio ad agosto, la fotografia del settore rimane decisamente rassicurante. L'andamento globale segna un +11,21% con ben 291.831 veicoli targati.

La suddivisione per categorie riflette le medesime dinamiche:

scooter : 172.286 mezzi targati , pari a un salto in avanti del +15,59%

moto : 109.173 unità registrate , in crescita del +5,02% nonostante la stasi estiva

ciclomotori: 10.372 veicoli messi in strada, con un progresso del +10,19%

Le parole di ANCMA sulle prospettive del settore

Per comprendere meglio dove sta andando il settore, le parole del presidente di ANCMA Mariano Roman chiariscono bene il momento: ''Moto e scooter stanno tornando a esprimere in maniera più netta la propria identità: la moto mantiene una forte componente emozionale, mentre lo scooter risponde soprattutto alle esigenze di una mobilità pratica e funzionale, anche alla luce delle odierne dinamiche dei prezzi del carburante''.

''Sarà importante continuare a monitorare l'evoluzione dei principali indicatori economici'', prosegue Roman, ''ma al momento non sembrano emergere elementi strutturali tali da far prevedere criticità per il futuro del mercato motociclistico, al di là delle fisiologiche oscillazioni''.

Immagine di copertina: foto di Deski Jayantoro su Unsplash

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