Auto usate, quali sono i colori più diffusi? Nero, bianco e grigio dominano ovunque

Il grigio è il colore più diffuso tra le auto usate in Italia con il 25,7%, davanti a bianco e nero

Le case automobilistiche offrono le loro auto in molteplici colori. Eppure, le preferenze sembrano concentrarsi su alcune tinte ben precise. Uno studio di Carvago per il mercato europeo mette in evidenza quali sono i colori più diffusi tra le auto usate.

A quanto pare, in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Italia, Germania e Austria, piacciono i colori nero, bianco e grigio.

Va evidenziato, non si tratta delle preferenze di acquisto dei clienti Carvago, ma di una fotografia della composizione dell’intero mercato dell’usato, compresi i veicoli in pronta consegna e dimostrativi presenti in ciascun Paese.

Nero, bianco e grigio

Piacciono quindi questi colori sebbene in un ordine differente a seconda del Paese. In Italia domina il grigio, che con il 25,7% raggiunge la quota più alta tra tutti i mercati analizzati. Seguono il bianco con il 24,2% e il nero con il 21,5%.

Dopo questi colore, in tutti i Paesi presi in esame dallo studio troviamo sempre il blu.

Carvago, colori auto usate

Questa era la classifica assoluta ma l'analisi va oltre dato che è stata esaminata anche quella che viene definita come l'impronta cromatica dei singoli Paesi, cioè il colore relativamente più diffuso in un determinato mercato rispetto alla media degli altri Paesi analizzati. Non deve quindi essere necessariamente il colore più frequente in quel mercato, ma quello con cui il Paese si distingue maggiormente.

Il mercato slovacco si distingue soprattutto per l’elevata presenza del bianco, che rappresenta il 27,8% dell’offerta. In Germania spicca il nero, mentre in Polonia l’argento. Per il nostro Paese è caratteristico il grigio, mentre la Repubblica Ceca presenta la quota più alta di auto rosse tra tutti e sette i Paesi. In Romania l’oro ha una presenza insolitamente elevata, pur rimanendo una scelta marginale. L’Austria è l’unico mercato in cui nessun colore si discosta in modo significativo dalla media degli altri Paesi.

Cosa cambia con l'età delle auto

Ci sono delle differenze in base alle fasce d'età delle auto. Tra i veicoli fino a cinque anni, il grigio è al primo posto con una quota media del 24,5%. Nero e bianco si attestano entrambi al 23%.

Invece, in quelli con più di dieci anni, l’ordine è diverso. Il nero è al primo posto con il 24,8%, mentre il grigio raggiunge il 19,2%. Anche l’argento è molto più presente: nelle auto con oltre dieci anni rappresenta in media l’11,2% dell’offerta, ma scende al 5,9% tra i veicoli fino a cinque anni.

L’argento si concentra nelle generazioni più datate. Il bianco raggiunge la quota più alta tra i veicoli di età compresa tra cinque e dieci anni, con una media del 26%. In Slovacchia rappresenta il 32,6% dell’offerta di questa fascia, in Italia il 29,7%.

Il blu piace

Piace anche il blu. Nelle auto con più di dieci anni rappresenta il 41,4% di tutti i veicoli ''colorati'', mentre tra quelli fino a cinque anni arriva esattamente alla metà. Il ritorno più marcato riguarda però il verde. Tra i veicoli di età compresa tra cinque e dieci anni rappresenta il 5,4% dell’offerta colorata. Nelle auto fino a cinque anni la quota sale al 13,9%, con un aumento del 157%.

Il marrone si muove nella direzione opposta. Tra i veicoli con più di dieci anni rappresenta l’11,4% dell’offerta colorata, mentre nelle auto fino a cinque anni scende al 2,3%.

Il rosso rimane il secondo colore vivace più diffuso, ma la sua quota è inferiore tra i veicoli più recenti rispetto a quelli di età compresa tra cinque e dieci anni.

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