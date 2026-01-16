C'è il porte aperte Jeep e gli onori di casa li fa la nuova arrivata

Vederla in foto e in video, è un conto. Vederla dal vivo, Jeep Compass nuova generazione, e ''palpeggiarla'', e annusarla, magari pure guidarla, è un altro effetto, giusto? E allora fiondati in concessionaria sabato e domenica, che c'è il classico porte aperte.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio hai la prima occasione di conoscere Compass 2026 (e di acquistarla) personalmente. Se questo fine settimana hai già altri impegni, Jeep ti offre la seconda occasione: sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ci saranno senz'altro anche la terza, la quarta e la quinta occasione (ma non tireremmo troppo la corda, ecco).

Jeep Compass 2026 è in concessionaria

In showroom puoi sicuramente esplorare di persona Compass e-Hybrid, cioè il benzina ibrido soft da 145 CV e consumi bassi (da 39.900 euro di listino), e Compass Full Electric (cioè Compass... full electric), 213 CV e 500 km di autonomia (da 47.900 euro).

Jeep Compass è mild hybrid, plug-in hybrid o full electric

Non abbiamo capito se il comitato d'accoglienza include già anche Compass e-Hybrid Plug-in (225 CV e 90 km di autonomia EV). Che è già ordinabile (da 45.900 euro), ma che ha fatto la sua prima comparsa solo pochi giorni fa al Salone di Bruxelles 2026. Non resta che verificarlo di persona (ammesso che la PHEV sia quella che fa al caso tuo).

Di sicuro, al porte aperte non trovi nuova Compass 4xe, l'elettrica dual motor dalla vocazione un po' più offroad (vedi link precedente). Quella arriva a primavera, invece l'ibrida leggera (quella che interessa a te) è lì che ti aspetta.

Jeep Compass 4xe non è ancora in vendita

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2026