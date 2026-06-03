Autovelox, nel 2025 crollano gli incassi delle multe

Nel 2025 le multe stradali derivanti dagli autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con incassi calati dell'8,9% sul 2024. Lo fa sapere il Codacons che ha realizzato uno studio partito dai dati che i Comuni devono fornire entro il 31 maggio al Ministero degli Interni. Dunque, cosa emerge esattamente?

Meno incassi dagli autovelox

Lo scorso anno, le 20 principali città italiane hanno incassato complessivamente 56,5 milioni di euro grazie alle sanzioni collegate agli autovelox. Si tratta di un calo dell'8,9% come dicevamo all'inizio e cioè 5,5 milioni di euro in meno. Nel conteggio non è inclusa la città di Napoli che alla data del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione.

La città che ha ''guadagnato'' di più dalle sanzioni elevate tramite strumenti di controllo elettronico della velocità? Firenze, che nel 2025 ha incassato 19,7 milioni di euro. A seguire il comune di Bologna, con 9,2 milioni di euro, Milano (6,9 milioni), Genova, (4,8 milioni) e Palermo (4,2 milioni). Se però andiamo a vedere da vicino i dati, scopriamo che alcune amministrazioni hanno registrato un crollo verticale degli incassi, altre un sensibile aumento.

Tra le città in cui gli incassi sono calati di più troviamo Roma, con entrate che passano da 4,8 a 2,3 milioni di euro (-52%), mentre a Milano i proventi da autovelox sono scesi da 10,6 a 6,9 milioni (-34,8%). I comuni con i risultati peggiori sono però Trieste (-94,4%), Bolzano (-84,2%) e Bari (-73%).

Sul fronte opposto, invece, Ancona è la città dove è stata registrata una vera e propria impennata degli incassi da multe con autovelox. Nel 2025 sono infatti più che raddoppiati passando da 855 mila euro a 1,8 milioni (+116%). A seguire troviamo Genova (+54%) e Cagliari (+42%).

Il caso dei piccoli comuni

L'analisi del Codacons mette in luce alcuni casi particolari legati, però, ai piccoli comuni. Ad esempio nel Salento, nelle casse del comune di Galatina sono entrati lo scorso anno 5,3 milioni di euro, cifra che sale a 9,3 milioni di euro se si considerano anche i proventi dei comuni di Trepuzzi, Cavallino, Lecce e amministrazione provinciale di Lecce. C'è poi il caso della “Telesina”. Gli autovelox hanno garantito ai 4 comuni attraversati dall’arteria ben 2,7 milioni di euro.

Il ''record'' spetta però al Colle Santa Lucia in provincia di Belluno. Pur contando solamente 300 abitanti, il suo autovelox ha incassato in totale oltre 2 milioni di euro nel periodo 2021-2025.

Ecco perché le multe sono diminuite

Come spiega l'associazione dei consumatori, la ''riduzione delle entrate è da attribuire da un lato alla regolamentazione degli autovelox scattata lo scorso 12 giugno e che ha imposto regole più stringenti agli enti locali, dall’altro alle numerose sentenze della Cassazione che hanno bocciato le sanzioni elevate da apparecchi non omologati, portando molte amministrazioni a disattivare tali strumenti''.

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