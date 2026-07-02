McMurtry Spéirling PURE, tre anni dopo è pronta ed è più cara, più pesante e con più autonomia

Tre anni dopo gli ordini, la Spéirling PURE è pronta: più pesante, più cara, ma con le stesse prestazioni da record.

Tre anni dopo l'apertura degli ordini, McMurtry Automotive svela finalmente la versione di produzione della Spéirling PURE. Il costruttore britannico, fondato dall'ingegnere irlandese Sir David McMurtry e dall'ex ingegnere di Formula 1 Thomas Yates, porta sul mercato una hypercar elettrica monoposto che ha fatto molto parlare di sé e che conserva le stesse prestazioni da record del prototipo nonostante i cambiamenti apportati.

Il cuore tecnico dell'auto resta il sistema Downforce-on-Demand, brevettato da McMurtry che prevede due ventole ad alta velocità, capaci di girare fino a 23.000 giri al minuto, aspirano aria dal sottoscocca creando fino a 2.000 kg di deportanza già da fermo, prima ancora che l'auto si muova. Il risultato è una vettura capace di generare 3g in curva e 3g in frenata, con un suono che viene descritto come più vicino a quello di un motore a reazione che a quello di un'auto elettrica. La potenza del sistema è tale che nel 2025 il prototipo è diventato la prima auto della storia a guidare capovolta, restando incollata al soffitto grazie alla sola deportanza generata dalle ventole.

Più grande, più pesante, più cara

McMurtry Spéirling PURE, la vista dall'alto

Rispetto al prototipo di validazione che dal 2024 detiene record sui circuiti di tutto il mondo, la versione di serie cambia in modo sostanziale. La batteria cresce da 60 a 100 kWh, con celle Molicel P50B NCA 21700, mentre il passo si allunga da 2 a 2,2 metri per fare spazio al pacco batterie più capiente. Il peso, di conseguenza, sale da circa 1.050 kg del prototipo a circa 1.350 kg della versione definitiva.

McMurtry Spéirling PURE, il design

Nonostante l'aumento di peso, McMurtry assicura che i tempi sul giro resteranno molto simili a quelli del prototipo. Questo sarà possibile soprattutto grazie al nuovo sistema di raffreddamento del powertrain spostato dal retro al frontale dell'auto. Una soluzione che migliora l'efficienza aerodinamica. Il merito va anche agli pneumatici Michelin slick che sono più larghi dell'11% all'anteriore e del 3% al posteriore. Il sistema frenante affida il compito di rallentare l'auto a dischi carboceramici forati da 390 mm, abbinati a pinze Brembo a sei pistoncini.

McMurtry Spéirling PURE, le prestazioni

L'accelerazione da 0 a 96 km/h è di 1,55 secondi, con partenza lanciata di circa 30 cm (che rende il risultato più favorevole rispetto a una vera partenza da fermo), mentre la velocità massima si ferma a 305 km/h. La potenza resta di circa 1.014 CV e 746 kW, scaricati sulle ruote posteriori tramite due motori Helix e un differenziale elettronico.

McMurtry Spéirling PURE, la vista laterale

Un aumento va registrato anche sul listino. Inizialmente previsto a 820.000 sterline, ora il prezzo della Spéirling PURE di produzione parte da 995.000 sterline (tasse e opzioni escluse). Al cambio attuale parliamo di circa 1,15 milioni di euro. Un incremento del 21% in tre anni.

Un’auto “per tutti”

McMurtry Spéirling PURE, l'abitacolo

Il lavoro che si è svolto in questi tre anni di sviluppo, più che sulle prestazioni pure sembra essersi concentrato sulla trasformazione della Spéirling da prototipo da record a vettura effettivamente gestibile da un cliente privato. Il servosterzo elettrico del prototipo lascia il posto a uno idraulico con valvole in stile Formula 1, pensato per restituire più sensibilità senza appesantire lo sforzo al volante. L'assetto guadagna un rialzo del 20% e maggiore escursione delle sospensioni. Fari per l'uso notturno, indicatori di direzione, luci di emergenza completano una dotazione più vicina a quella di un'auto omologabile che a un puro prototipo dimostrativo.

McMurtry Spéirling PURE, la versione di produzione

Anche l'abitacolo, nonostante le dimensioni compatte dell'auto, racconta questa evoluzione. Accoglie infatti piloti fino a 201 cm di statura, e i sedili sono modellati su misura per ogni cliente con un processo simile a quello usato per le vetture prototipo di Le Mans, mentre il programma di personalizzazione permette di scegliere colori, grafiche e finiture assieme a un designer interno di McMurtry. In questo modo nessuna Spéirling PURE di serie sarà identica a un'altra. Chi la acquista potrà anche iscriverla a competizioni come il Global Time Attack negli Stati Uniti, l'European Time Attack Masters al Nürburgring o il circuito non competitivo GT1 Sports Club.

La Spéirling PURE sarà esposta al Goodwood Festival of Speed dal 9 al 12 luglio, mentre il debutto pubblico della vettura di produzione definitiva è atteso al concorso The Quail, in California, il 14 agosto. Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine del 2026.

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