Maserati celebra la MC12 con un esemplare unico della GT2 Stradale

Due Maserati nate a vent’anni di distanza si ritrovano una accanto all’altra sulle rive dell’Arno. Dal 16 al 18 ottobre il Tridente partecipa alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence, il concorso d’eleganza che si tiene nella storica tenuta alle porte di Firenze, portando la MC12 e una GT2 Stradale realizzata su misura per un collezionista. La vettura unica nasce dal programma Fuoriserie che già in passato aveva realizzato versioni celebrative della MC12 sempre con una speciale GT2 Stradale.

Blu Victory, numero 33 e una firma speciale

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie, il numero 33 sulla carrozzeria

In questo caso la carrozzeria è verniciata in Blu Victory metallizzato, una tinta scelta per richiamare i titoli conquistati dalla MC12 nel Campionato del mondo GT1. Sul tetto in carbonio opaco campeggia un grande Tridente in Bianco Pastello, lo stesso colore che si trova nella scritta Maserati sull’alettone posteriore.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie, il dettaglio interno

I rimandi alle corse proseguono con il tabellone portanumero in Bianco Pastello, che ospita il tricolore, la scritta Italy e il numero 33 in rosso, mentre i cerchi a fissaggio monodado sono in nero anodizzato con emblemi, anche questi, in Bianco Pastello. L’abitacolo segue la stessa logica: Alcantara blu, Tridenti ricamati sui poggiatesta con cuciture nere, e altri rivestimenti in Alcantara nera con cuciture blu. Inoltre su richiesta del cliente, Andrea Bertolini (pilota di riferimento e Racing Advisor del marchio) ha firmato personalmente il vano motore della vettura.

Perché proprio la MC12

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie, il dettaglio del retro

Il riferimento non è, ovviamente, casuale. Nel 2004 la MC12 segnò il ritorno di Maserati nelle corse GT internazionali dopo trentasette anni di assenza, aprendo la stagione sportiva più ricca della storia recente del marchio. Fra il 2004 e il 2010 arrivarono ventidue vittorie e quattordici titoli: due Coppe Costruttori, cinque campionati piloti e sei campionati a squadre. Alla 24 Ore di Spa la MC12 vinse nel 2005, nel 2006 e nel 2008, chiudendo seconda nel 2007 e nel 2009, un primato nella classica belga. Bertolini fu uno dei protagonisti di quegli anni e nel 2010 si laureò campione del mondo FIA GT1.

La base di partenza

Maserati GT2 Stradale, il marchio Fuoriserie

Sotto la livrea celebrativa resta la GT2 Stradale di serie, cioè la versione omologata per la strada della GT2 da competizione, prodotta nello stabilimento di viale Ciro Menotti a Modena. Il V6 Nettuno eroga 640 CV, pari a 471 kW, sufficienti a coprire lo 0-100 km/h in 2,8 secondi e a superare i 320 km/h. Peso contenuto, aerodinamica messa a punto in pista e soluzioni tecniche prese dalle corse ne fanno, secondo la casa, la Maserati stradale più prestazionale mai prodotta.

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