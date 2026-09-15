Mansory mette le mani (in maniera sobria) sulla Ferrari 812 per la Polizia di Dubai

La Polizia di Dubai amplia ancora una volta la sua celebre flotta di supercar con una Ferrari 812 Superfast firmata Mansory. La vettura, presentata all’Arabian Travel Market di Dubai, sfoggia la consueta livrea bianco e verde della polizia emiratina, arricchita da inserti neri e gialli. Per il tuner tedesco si tratta della quinta collaborazione con Dubai Police, dopo Mercedes-AMG G63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Purosangue e

Lamborghini Revuelto.

Le stesse prestazioni della 812 di serie

Il dato più curioso riguarda le prestazioni, che in questo caso non sembrano essere state oggetto di interventi. Gli 800 CV, lo 0-100 km/h in 2,8 secondi e i 345 km/h di velocità massima coincidono infatti con i valori della Ferrari 812 Superfast di serie. A differenza della Lamborghini Revuelto vista nelle precedenti collaborazioni, Mansory sembra quindi aver concentrato il proprio lavoro sull’estetica, intervenendo sulla carrozzeria e sulla livrea senza modificare il V12 aspirato da 6,5 litri.

C’è poi un altro elemento interessante. La Ferrari 812 Superfast è uscita di produzione nel 2024 ed è stata sostituita nella gamma del Cavallino Rampante dalla 12Cilindri. La presenza di questo esemplare lascia quindi pensare a una vettura già disponibile, probabilmente proveniente dallo stock del tuner tedesco, piuttosto che a una 812 ordinata e configurata appositamente per l’occasione.

La quinta di una lunga serie

Il progetto nasce nel 2024 con la Mercedes-AMG G63, prosegue nel 2025 con la Rolls-Royce Cullinan e la Ferrari Purosangue, e si arricchisce a inizio 2026 della Lamborghini Revuelto, la più potente della serie. Kourosh Mansory, fondatore dell’azienda, ha commentato: «Siamo lieti di annunciare la nostra quinta collaborazione con la Polizia di Dubai». Parole che confermano quanto già emerso dai capitoli precedenti della saga: il ruolo di queste vetture resta più simbolico che operativo, pensato per presidiare (più che pattugliare) location turistiche come Burj Khalifa, Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard e JBR.

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