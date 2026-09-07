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La Lamborghini Temerario entra nella Polizia: sarà usata per il trasporto organi

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4 ore fa - La Polizia di Stato ha una nuova supercar

La supercar da 920 CV affiancherà le altre vetture impiegate per il trasporto urgente di organi
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Le auto della Polizia non devono per forza essere ''noiose''. Guardate infatti che vettura è arrivata nella flotta della Polizia di Stato. Si tratta di una Lamborghini Temerario, un modello speciale, personalizzato appositamente per le forze di polizia.

Corre veloce per i servizi d'urgenza

Per cosa sarà utilizzata la Lamborghini Temerario? La supercar non pattuglierà le strade ma sarà impiegata per i servizi definiti ad alto valore sociale. Parliamo ad esempio del trasporto d'urgenza di organi e materiale sanitario. La Temerario andrà ad affiancare le altre Lamborghini già utilizzate per il medesimo scopo presenti all'interno della flotta della Polizia di Stato.

Lamborghini Temerario veste la divisa della Polizia di Stato

Infatti, la collaborazione la tra la Polizia e Lamborghini dura già da diverso tempo. Un percorso iniziato con la prima Gallardo affidata alla Polizia Stradale, che già nel settembre dello stesso anno effettuò il primo trasporto di organi, e proseguito con la Gallardo LP 560-4, le Huracán, impiegate negli anni lungo le principali arterie autostradali del Paese, e la Urus Performante, operativa dal 2023. In oltre vent'anni sono complessivamente sei gli esemplari entrati nella flotta della Polizia di Stato.

Il sodalizio tra Lamborghini e la Polizia di Stato dunque prosegue con l'arrivo della nuova Temerario, una supercar dotata di un motore V8 biturbo di 4 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV.

Nel corso della presentazione di questa speciale versione della supercar è stato inoltre svelato il volume ''I motori della Polizia'', realizzato dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato ed edito da Giunti Editore e Giorgio Nada Editore. Si tratta di un'opera che ripercorre la storia dei veicoli che, nel corso dei decenni, hanno accompagnato l'attività dell'Istituzione.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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